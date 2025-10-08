Le tante vite misteriose di Gertrude Bell

Ci sono immagini che hanno il potere di fissare, da sole, un’epopea, di raccontare un momento significativo per la grande storia. Ed è stata proprio una foto, quella che ritrae i partecipanti al Congresso del Cairo del 1921 a ispirare ’Mesopotamia’ (La Nave di Teseo) dello scrittore francese Olivier Guez, dedicato alla vita avventurosa di Gertrude Bell (1868-1926). L’autore presenterà il libro questa sera alle 18 alla Libreria Coop Zanichelli di piazza Galvani, in dialogo con Lorenza Lullini.

Guez, cosa, in particolare, catalizzò la sua attenzione in quella foto ormai consegnata ai libri di storia?

"Rimasi molto colpito dal fatto che, in mezzo a quella folla di persone, dignitari, reali, personaggi come Winston Churchill, spiccasse una sola donna, e volli approfondire questa figura. Emerse il ritratto di una personalità incredibile, lontanissima dai suoi tempi, quando il potere era una faccenda esclusivamente maschile. Una spia, un’archeologa, una diplomatica, una donna di grande fascino che ha lasciato un segno profondo nelle geografie dei popoli come le conosciamo, contribuendo in maniera determinante a tracciare i confini delle realtà medio orientali. Confini che, in buona parte, esistono ancora adesso".

Una donna all’avanguardia, quindi, per i suoi tempi.

"Sì, all’avanguardia, ma Gertrude Bell non è stata una paladina dei diritti femminili. Al contrario, lei era esattamente all’opposto di qualsiasi istanza femminista. Ha sempre ritenuto opportuno che il governo dovesse essere nelle mani degli uomini: credo che l’espressione ‘sesso debole’ sia quella che, per lei, meglio si addiceva alle donne".

Nemmeno dal punto di vista degli affetti fu particolarmente fortunata.

"È come se i sentimenti non facessero per lei: aveva sete di potere e sapeva come esercitarlo. Era una donna ambiziosa e credeva fermamente che il futuro dei popoli potesse essere deciso a tavolino".

Potere che esercitò...

"Sì, il Medio Oriente conserva ancora tracce profonde del suo operato. E la famosa foto della conferenza del Cairo lo testimonia. Il moderno Iraq è frutto del suo lavoro diplomatico, un vortice di idee, incontri nelle tende beduine nel deserto, rapporti significativi come quello con Winston Churchill e con il suo amico Lawrence d’Arabia, con il quale ha condiviso il destino".

Un destino che non contemplava, come lei accennava, relazioni personali profonde.

"Entrambi avevano difficoltà a entrare in sintonia con la morale comune dell’epoca. Lawrence d’Arabia, omosessuale, lei innamorata di uomini che non ricambiarono mai la sua passione, non si sposò mai, orfana di madre sin da piccola, visse nell’ombra della figura paterna, che ne influenzò profondamente le scelte di vita. Era legatissima al padre e se scelse la carriera diplomatica è perché voleva essere come lui".

Quale è, a suo avviso, l’eredità più importante che Gertrude Bell ci ha lasciato?

"La ricordiamo non solo per il suo ruolo di statista, senza di lei l’Iraq come lo conosciamo oggi non esisterebbe, ma soprattutto per quello che ha fatto, da archeologa, per la cultura. È stata lei, infatti, a fondare il Museo di Baghdad".

A proposito di ricordo, grazie anche al cinema, Lawrence d’Arabia è entrato nel nostro immaginario. Succederà anche con Gertrude Bell?

"Posso anticipare che il mio libro diventerà presto una serie tv e anche Gertrude tornerà ad avere la considerazione che merita".