Le targhe oro dei veicoli d’epoca ai trattori storici Lamborghini

Targhe oro ai trattori storici del museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato. Le targhe sono state consegnate mercoledì scorso in occasione del ‘Salone auto e moto d’epoca’ che si è tenuto a Bologna. A consegnare i riconoscimento a Tonino Lamborghini e a sua figlia Ginevra, il presidente Asi Alberto Scuro e Gianfranco Tardioli, presidente della commissione macchine agricole e industriali.

"Ricevere le targhe oro Asi per i trattori che custodiamo – dice Tonino Lamborghini – mi riempie di emozione e orgoglio. Un riconoscimento che per me va oltre la mia storia familiare. Attraverso il lavoro di mantenimento e recupero di memoria che facciamo, vogliamo essere non solo i custodi dell’eccellenza della storia industriale del nostro Paese, ma anche un simbolo, un esempio di tenacia e forza per le nuove generazioni e per gli appassionati". E aggiunge: "Le targhe d’oro sono un omaggio al genio e all’innovazione pionieristica di Ferruccio Lamborghini che, in tutta la sua carriera, è riuscito sempre a ’vedere in anticipo’. I trattori custoditi all’interno del museo rappresentano, secondo Lamborghini, il simbolo e un viaggio emozionante dell’evoluzione della tecnologia agricola dagli anni ’40 agli anni ‘70". I modelli che hanno ricevuto il riconoscimento spaziano dall’iconico Carioca e dalla prima Lamborghinetta fino a modelli degli anni ’70.

p. l. t.