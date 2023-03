Le tavole illustrate di Roger Olmos per Jack London

Appuntamento speciale per gli amanti dei libri oggi alle 18,30 alla libreria Modo Infoshop di via Mascarella. Sarà inafatti inaugurata la mostra delle tavole originali di Roger Olmos, illustratore spagnolo, per il libro di Jack London ’La forza dei forti’. Il volume poi sarà il primo della collana ’La capsula del tempo’ (ed Logos).

All’incontro, oltre all’artista saranno presenti il traduttoreautore Davide Sapienza e l’editore Lina Vergara Huilcamán. Olmos si è avvicinato all’illustrazione da bambino e un passaggio fondamentale della sua carriera è proprio in città, alla Bologna Children’s Book Fair, dove viene selezionato nel 1999 e conosce il suo primo editore.