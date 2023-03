Le telecamere sui Colli Lepore replica a Visconti "Non ci sono risorse, spero paghi Piantedosi"

Le telecamere sui Colli? Per il Comune di Bologna si tratta di investimenti non sostenibili, tant’è che il sindaco Matteo Lepore confida che una disponibilità a pagare gli interventi "venga manifestata dalle autorità competenti", ovvero dal ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi. La risposta del sindaco, in question time, è arrivata dopo furti e rapine in collina e le parole del prefetto Attilio Visconti che punta ad aumentare controlli e telecamere. Il confronto avuto tempo fa coi residenti delle zone collinari in sede di comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, ricorda Lepore, "si è chiuso con l’impegno a una serie approfondimenti, che sono in corso". Ebbene, in base a quanto è risultato fin qui un sistema di videsorveglianza sui Colli di Bologna "ha senso a copertura delle rete stradale – dice Lepore nella risposta letta in aula dal suo assessore Massimo Bugani – che però richiederebbe interventi affatto banali". Il tema, spiega ancora il primo cittadino, "non è tanto la copertura della rete 5G", quanto "l’estensione dell’infrastruttura della fibra e dell’energia elettrica a copertura del tracciato, nonché dei pali di pubblica illuminazione di qualità tecnologica compatibile con l’installazione". Si tratta, mette in chiaro a questo punto il primo cittadino,...