Le Terme a misura di bambini : "Accessi saliti del 12% nel 2025"

CASTEL SAN PIETRO (Bologna)

"In nove mesi abbiamo registrato, alle Terme di Castel San Pietro, un aumento del 12% di accesso dei bambini". A dirlo è Stefano Iseppi, amministratore delegato di una delle realtà più importanti in Italia nel settore. Nate nel 1870, dal 2017 hanno come socio di maggioranza l’associazione Anusca. Un complesso, alle porte di Bologna, che conta anche su hotel, foresteria, spa, piscina e ristorante. Ma che nelle terme, definite "di salute" per i benifici e le cure che apportano, sta fortemente investendo. E i risultati iniziano a vedersi. "La metà di questi bambini, di una fascia d’età che va dai 3 ai 9 anni, viene da Bologna. Scelgono le terme perché hanno dei problemi di sordità rinogena che comporta fatica nell’ascoltare. Un limite quindi per i più piccoli, anche nell’apprendimento", prosegue Iseppi che dall’agosto del 2024 è anche presidente del Cda delle Terme di Cervia, dopo l’acquisto dello stabilimento termale.

Castel San Pietro può vantare sia le acque esclusive che quelle in concessione. Dalle perpetue alle trentennali, dalle sulfuree alle salsobromoiodiche. Un’ampia scelta, inviadata da tante altre realtà, che permette agli otorini quale acqua scegliere o "di fare anche una miscela", spiega Iseppi. Tanto che il reparto inalazioni è il più moderno in Italia. Dal 2017 a oggi Anusca ha investito 6 milioni di euro: riduzione dei consumi energetici, abbassamento dei costi, migliore gestione degli impianti gas, abbellimenti e riammodernamenti. Un modo per rinnovarsi sia nella cura che nella prevenzione, tanto che le terme di Castel San Pietro sono riconosciute dal ministero della Salute per le proprietà terapeutiche che hanno e accreditate al Sistema sanitario nazionale.

"Per questo sono terme di salute – prosegue Iseppi –, un distinzione importante dalle terme per le vacanze. Da noi, infatti, si possono curare problemi di respirazione, alle tonsille, alla gola, al naso e all’orecchio". Così, ecco clienti da tutta la provincia e anche dal Ferrarese. Dagli over 60, clientela prevalente, ai bambini, in netto aumento. I motivi? "Essenzialmente tre – dice Iseppi –. Negli ultimi periodi le influenze hanno colpito maggiormente le orecchie, come riconosciuto dai medici. E poi la maggiore attenzione alle cure termali da parte della popolazione femminile, e quindi dalle mamme. E, infine, un ritorno delle cure non chimiche. Qui si usano solo acque termali".

Acque diverse e, di conseguenza, mercato diverso per le terme di Cervia. "Usiamo le saline. Abbiamo una delle piscine più grandi d’Europa, con una parte che non ha l’acqua diluita", prosegue Iseppi. Insomma, qualcosa di simile al Mar Morto, ma in provincia di Ravenna. "Il sale è un antinfiammatorio incredibile. Stiamo vedendo sportivi che vengono per combattere le contratture e sciogliere i muscoli. Qui c’è anche il liman per fare la fangoterapia. Ha due effetti: ringiovanisce la pelle, ma aiuta anche chi ha la psioriasi o le dermatiti, allungando il periodo tra le fasi acute. È quindi super lenitivo. In merito, le ricerche scientifiche con le Università e gli Istituti sanitari sono costanti". A Cervia però la piscina e le terrazze possono avere anche un uso esperienziale. Lo sanno bene i turisti da Polonia, Germania e Francia che in estate hanno scelto di passare qualche ora di relax alle terme.