Le teste di legno trovano casa. Taglio del nastro per il nuovo spazio

Abitano le piazze e le strade di Bologna da secoli, sono facchini, lavandaie e naturalmente dottori. Giusto quindi che dopo tanti anni ritrovino una casa stabile e per di più a Palazzo Pepoli, nel Museo della Storia di Bologna. Qui infatti c’è uno spazio tutto dedicato al teatro di figura, con Fagiolino, Sganapino e il Dottor Balanzone, tenuto vivo con tenacia dal burattinaio Riccardo Pazzaglia. Ci sono ritratti, caricature, un laboratorio di costruzione e una piccola sala teatro che propone una vera stagione di spettacoli. Gli ambienti, allestiti dall’associazione ’Burattini a Bologna’, ripropongono, con una mostra permanente, le atmosfere del laboratorio con gli utensili e le fasi di costruzione delle teste e delle mani intagliate nel pino cirmolo e poi dipinte; la sartoria e la pittura dei fondali; la scrittura dei copioni fino ad arrivare alla Sala Teatro. Fra gli oggetti di pregio, spicca il banco storico di costruzione appartenuto a Demetrio Presini e poi ceduto a Riccardo Pazzaglia che ancora oggi, proprio in queste sale, continua a creare nuovi burattini. I fondali sono quelli di carta usciti tra Otto e Novecento dalla fucina degli scenografi del Teatro Comunale. Uno spazio è dedicato ai ‘burattini cinematografici’ da Charlie Chaplin a Totò di ‘Uccellacci Uccellini’, passando per Gino Cervi e Fernandel e, addirittura, un Dottor Balanzone che recitò con i Fratelli Bertolucci per il corto ‘Bologna’ ancora visibile sul canale YouTube di Istituto Luce. 27 burattini storici solo sulla ‘Colonna di San Simeone’, e molto altro ancora. Oggi è prevista l’inaugurazione ufficiale degli spazi a Palazzo Pepoli e la presentazione di ’Burattini a Bologna Experience’: una visita guidata e laboratoriale per la scoperta dell’universo legato al burattino di scuola bolognese. Si inizia alle 18 in Piazza Coperta per proseguire con il percorso che parte dal grande quadro di Wolfango ‘Lo scatolone dei giochi’. Al secondo piano tappa alla ‘Sala 16’ e poi l’expérience che terminerà con lo spettacolo di Riccardo Pazzaglia. Il tour è su prenotazione.