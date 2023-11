Le torri in pericolo? E noi pensiamo ai 30 km all’ora

Certo, non è colpa della Giunta se le nostre torri hanno più di 900 anni, non è colpa della Giunta se le intemperie hanno provocato problemi, non è colpa della Giunta se il traffico ha provocato cedimenti, ma la Giunta non doveva sovrintendere ai monumenti prima che questi collassassero? Non doveva intervenire al primo accenno al degrado? Forse doveva, ma era impegnata a programmare il provvedimento dei 30 km ora!

Giampaolo Corsini