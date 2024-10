Le tradizioni d’autunno alla Fire di Sdàzz

Puntuale come l’arrivo dell’autunno, il mese di ottobre porta a Baricella non solo il profumo delle caldarroste e il fruscio delle foglie che cadono, ma anche uno degli appuntamenti più attesi e sentiti della comunità: la Fire di Sdàzz.

Ad annunciarlo il sindaco Omar Mattioli: "Quest’anno, più che mai, questa fiera rappresenta un ritorno alle nostre radici, a ciò che ci ha formati e ci ha resi la comunità che siamo oggi. Se negli anni scorsi abbiamo esplorato temi come la musica, lo sport o la centralità delle donne, questo 2024 sarà dedicato all’agricoltura, il cuore pulsante della nostra storia e della nostra identità. Domenica 20 e lunedì 21 ottobre, le nostre piazze e le nostre strade si riempiranno di una magia speciale: figuranti che ci riporteranno indietro nel tempo, trattori d’epoca e moderni a testimoniare l’evoluzione dell’agricoltura, e un mercato contadino ricco di colori e sapori. Saranno giornate di festa, ma anche di riflessione e di riscoperta". Alcuni eventi da non perdere: lo spettacolo di Giorgio Comaschi, "La farina va in amore", che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 19 in Sala Europa, un viaggio affascinante tra storie e tradizioni della panificazione bolognese. Rinasce in abiti diversi, nella mattinata di domenica 20 ottobre, la camminata della Fire con dei narratori speciali che guideranno i partecipanti sulle vie del pane per arrivare a un antico cortile di Mondonuovo. Altra novità assoluta per la fiera è il palo della cuccagna, che verrà issato nel parco della Resistenza domenica 20 ottobre dalle ore 15 per un momento di grande partecipazione collettiva.

Infine, in Piazza Carducci alle 18 lo spettacolo con il fuoco. Il 21 ottobre giostre per grandi e piccini, e ‘Sicurezza in Fiera’, lungo il corsello che collega Piazza Carducci a Piazza Pertini la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza con esposizione di attrezzature e mezzi per emergenze, calamità naturali e sanitarie. Il programma completo della Fiera e di tutti gli eventi che animeranno queste giornate di festa è visitabile online sul sito del Comune di Baricella. Gli eventi sono gratuiti.

z. p.