Le vaccinazioni sono un segno di civiltà

Non ci si può fidare della scienza a corrente alternata. I vaccini hanno una funzione precisa e codificata: costituiscono uno scudo contro i virus e le malattie. Ovvio che non c’è mai la certezza della difesa al cento per cento perché dipende anche dalla struttura di ogni singola persona, però meglio utilizzarli che no. E male non fanno. La sensibilità delle persone e il sentimento positivo verso le vaccinazioni, nonostante certe campagne negazioniste, è aumentato e lo si vede dai numeri. Le dosi antinfluenzali disponibili in Emilia-Romagna sono oltre un milione e già un mese fa le avevano utilizzate 447mila persone e il 30% dei cittadini dai 65 anni in su. Una partenza giudicata molto buona e in crescita secondo le autorità sanitarie. Il Carlino ha pubblicato i dati riguardanti il distretto metropolitano di Bologna e anche questi sono in aumento. Al 16 dicembre si erano già immunizzate 204.575 persone, un dato ritenuto significativo dagli epidemiologi perché, seppur parziale, ha già superato il totale raggiunto nella precedente stagione invernale 2023-2024 di 201.792. E sono aumentate anche le vaccinazioni dei bambini, segno di responsabilità dei genitori: 2.554 piccoli tra i 6 e 28 mesi con un incremento di 1.153 unità.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it