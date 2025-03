"Le vasche del Lavino rimandate al 2028"

Il Lavino può attendere. Sorpresa, sconcerto e proteste a Zola ed Anzola, tra Lavino di sopra e Lavino di Mezzo, dopo l’annuncio della Regione dell’ennesimo rinvio al 2028 della messa in funzione delle casse di laminazione già scavate a monte del capoluogo di Zola, ma non ancora collegate al corso del torrente. Una connessione indispensabile per poter svolger la funzione di ridurre l’impatto delle piene come quella devastante che lo scorso 19 e 20 ottobre ha portato alla rottura dell’argine nella zona di Rigosa e all’allagamento delle frazioni di Tombe e Lavino di Mezzo, con danni enormi ad abitazioni e attività produttive invase dal fango.

L’argine sul Lavino è poi stato riparato, e nei prossimi giorni verrà completato il ripristino della sponda, ma quello che preoccupa è lo slittamento al 2028 del collegamento tra il fiume e le casse di espansione, annunciato l’altra settimana dal sindaco Dall’Omo nella riunione congiunta delle commissioni consiliari sul tema: aggiornamento alluvione 2024. Un ordine del giorno che comprendeva informazioni sui contributi a famiglie e imprese e poi lo stato di opere, progetti, finanziamenti e tempi relativi alle diverse zone colpite. Su tutto, i danni provocati dalle esondazioni di Lavino, in territorio di Zola, Anzola e fino a Sala Bolognese, e della Ghironda, a Ponte Ronca e Anzola. Ed è alla voce ‘Lavino’ che, a partire dal sindaco, non si sono risparmiate critiche e richieste di modifiche dell’ultimo cronoprogramma comunicato dalla Regione.

"Attendiamo quelle vasche da vent’anni, con l’incubo di un’altra alluvione come quella del 2002 e il tremendo trascorso dello scorso ottobre – sbotta il primo cittadino Davide Dall’Omo –. La stessa Regione fino a pochi mesi fa aveva fissato al 2026 il collegamento della prima vasca e poi a seguire l’altra. Ora invece si aggiungono altri due anni di attesa a un territorio che invece non può più aspettare. L’ho detto direttamente anche al presidente della Regione de Pascale, questo rinvio non va bene, non possiamo capirlo, né dal punto di vista politico, né amministrativo", ha detto il sindaco con tono perentorio e inedito, confermando piena collaborazione con la Regione in tutte le necessarie fasi istruttorie delle procedure di passaggi di proprietà e riprogettazione delle opere di presa e rilascio.

Una posizione netta che è sostenuta anche dalle opposizioni: "Questa situazione è il risultato delle scelte politiche di sottrarre risorse alla manutenzione del territorio privilegiando i servizi. Va cambiato il paradigma", sostiene Stefano Lelli del centrodestra, mentre il civico Giovanni Rocchetta sollecita il completamento dell’opera e anche il ripristino del Percorso Vita, anche questo spazzato via dalle piene del Lavino, un vicino scomodo e pericoloso con cui i cittadini, a questo punto, sono chiamati a convivere nelle stesse condizioni per altri tre anni almeno.

Gabriele Mignardi