Le vecchie barzellette, che nostalgia

Giorgio

Comaschi

Adesso saranno state anche soppiantate dai videini buffi, quelli da far vedere sul telefonino con risatina conseguente, quelli che ci "giriamo" continuamente, me lo giri, me lo giri, me lo giri… che l’anziano di famiglia quando vede quell’ansia commenta serafico solo così: "Gira bàn luquè!", da vecchio modo di dire bolognese. Le barzellette. Una volta c’erano le barzellette. Per la verità ci sono anche adesso e quando hanno la battuta finale in bolognese chi le racconta dice prima, scusandosi: "C’è un finale in dialetto che non so se capite… dopo ve lo spiego". Cosa tremenda perché non c’è cosa peggiore che chiudere una barzelletta e poi spiegare il finale. E’ come il gol, per il quale adesso non si esulta più, ma tre minuti dopo, a secco, per via dell’orrendo Var. Le barzellette al Var fanno ribrezzo. E comunque la gente si divide in quelli che le sanno raccontare e quelli che non le sanno raccontare. Quelli che le sanno raccontare diventano quelli che, in qualsiasi assembramento di gente, tipo festa o cena o altre cose simili: "dai raccontaci una barzelletta!". Perché si è sicuri. Quelli che non le sanno raccontare sono quelli che te ne raccontano cinque o sei, dicendo: "e poi c’è quella…e poi sentite questa…". Vanno abbattuti. Poi c’è una sorta di "pietà" verso il barzellettiere, per cui quando dice. "La sapete quella dei carabinieri e del cinghiale…", si risponde "No, dai, diccela". Ma la sanno tutti e fanno finta di ridere di gusto alla fine, borbottando fra le finte risate "questa è molto bella.". Il bolognese che è beffardo, invece ama tantissimo quando uno fa: "La sapete quella di…", perché così può dire con espressione di superiorità: "Ah sì la so…", ma poi aggiunge: "Ma non me la ricordo bene, dimmela". Che spegne qualsiasi velleità del barzellettante. Ci sono poi "i pesanti" che anche se tutti dicono: "Sì, la sappiamo…", la raccontano lo stesso…"perché è bella". Ecco, non si sa cosa fare. Forse dire, la volta dopo, quando si sa che verrò anche lui al tal ritrovo: "ah, mi dispiace abbiamo già un impegno". Anche perché il "dumaròn" pare brutto.