Le vecchie forme per i cappelli negli scatti di Balboni e Palli

Si chiama ’Old luminescent hat blocks’ l’originale mostra che si apre domani alle 18,30 all’interno di un cortile in via Zanolini 7, dove c’è Yesey, rarissima bottega storica di cappelli artigianali, con una collezione di oltre 2.000 pezzi di vecchi blocchi e forme di cappelli originali in legno. Qui Paolo Balboni e Pol Palli, con la padrona di casa Dana Jauker, hanno deciso di creare un progetto artistico collettivo, per Art City. Le fotografie di Balboni e Palli esposte tra i cappelli Yesey, catturano l’essenza delle antiche forme in legno utilizzate per la creazione dei cappelli. L’approccio artistico, focalizzato su prospettive aeree, mostra una dimensione che comunemente non si coglie. Alterazione, metamorfosi, fattezze inconsistenti, in mondi di colori saturi e cangianti, dove la forma stessa diviene una sorta di pianeta sconosciuto sospeso nel colore. Dalle 21, esperienza acustica suggestiva presentata da Pol Palli con sculture sonore.