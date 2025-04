Le Vetrine risplendono di rossoblù: "Bologna da urlo, fino alla fine"

Si avvicina rapidamente la sfida a Bergamo contro l’Atalanta di domenica che potrebbe regalare il terzo posto in solitario al Bologna e non diminuisce l’entusiasmo per la cavalcata della squadra di mister Vincenzo Italiano, reduce dal bel pareggio contro il Napoli al Dall’Ara con una magia di tacco di Dan Ndoye.

E le vetrine di tanti negozi, ristoranti e locali della nostra città lo dimostra giorno dopo giorno all’insegna sempre dei colori rossoblù. "Seguo il mio Bologna con grande passione da sempre – racconta Manuela Taglioli dell’omonina Ferramenta in via Marzabotto –, questa bella iniziativa è una nota lieta per tutta la città che purtroppo è vittima di tanti problemi e diciamo casini, a partire dai cantieri del tram con troppi disagi per tutti. Ma questa è anche una cosa gogliardica, come deve essere lo sport in generale e ne sono molto contenta. Seguivamo anche l’anno scorso le Vetrine rossoblù, ma abbiamo partecipato solo adesso. Meglio tardi che mai, come si suol dire".

Il negozio Mandreoli carni sas di Massimo e Nicola è in via Zanardi e anche qui l’entusiasmo non manca di certo: "Siamo da sempre grandi tifosi del Bologna Fc – sottolinea Nicola –, abbiamo esposto da qualche mese delle maglie firmate di giocatori. Sono di Riccardo Orsolini, Santiago Castro e Jens Odgaard che fra l’altro è venuto a fare la spesa da noi vicino a Natale ed è stato molto gentile e disponibile. Come finiranno il campionato e la Coppa Italia? Preferisco non dire nulla per scaramanzia, ma dico che sono ottimista anzi siamo ottimisti. L’importante è lottare fino alla fine". Sempre e comunque.

Intanto l’onda rossoblù avanza senza sosta: prossima fermata a Bergamo