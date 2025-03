Le vetrine rossoblù. Dalla città all’Appennino, la passione non ha confini

Dall’Appennino alla città, la passione rossoblù non ha ormai più confini. L’iniziativa ’Vetrine rossoblù lanciata da Ascom assieme al Carlino per sostenere il Bologna nella corsa verso l’Europa continua a contare, giorno dopo giorno, nuove adesioni. Stavolta tocca alla boutique ’Doria 1905’, storico negozio di cappelli per uomo e donna di via IV Novembre 14/b, in città, e alla macelleria Malferrari di via Aldo Moro 5, nel comune montano di Castiglione dei Pepoli. La titolare di quest’ultima attività, Maria Cristina Malferrari, ci ha inviato una foto con la sciarpa rossoblù a riprova di un entusiasmo che non accenna a diminuire.