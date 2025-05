Le vetrine rossoblù: "Il Bologna è grande. Ma ormai puntiamo sempre più in alto"

Bologna si colora di rossoblù, ma non solo per l’ondata di tifosi che festeggia la Coppa Italia. Anche le attività commerciali della città e della provincia partecipano con entusiasmo grazie all’iniziativa Vetrine rossoblù, promossa da Confcommercio Ascom in collaborazione con il Resto del Carlino, il Bologna Calcio, Emil Banca, Radio Sata e altri partner.

Fino al 31 maggio, decine di negozi rendono omaggio alla stagione da incorniciare, allestendo vetrine con sciarpe, bandiere e oggetti ispirati alla squadra guidata da Vincenzo Italiano. Un gesto che vuole esprimere il senso di appartenenza e la vicinanza a un gruppo che ha fatto sognare un’intera città, regalando emozioni e risultati storici. Un modo per vivere insieme l’orgoglio di una stagione che ha portato il Bologna in Europa e che si è chiusa con la conquista della Coppa Italia. Per votare la vetrina più bella è possibile spedire o consegnare il coupon all’Ufficio Marketing del Carlino, in via Mattei 106 a Bologna, inviare una foto via WhatsApp al numero 333.241.57.60 oppure compilare il form online all’indirizzo ascom.bo/landing-vetrinerossoblu.

Tra le attività coinvolte c’è Alternative108, in Corso Italia a San Giovanni in Persiceto.

Alessandro Vanella racconta che il negozio aveva partecipato anche lo scorso anno: "La qualificazione in Champions e il percorso in Coppa Italia sono risultati straordinari. La piazza durante i festeggiamenti era magica. I nostri clienti hanno reagito positivamente, è bello vedere come una semplice vetrina possa suscitare emozione. Il Bologna ormai è tra le grandi, ma puntiamo sempre più in alto".

A Bologna, in via Stoppato, è la prima volta per Queen by King. Federica Pulcini ha voluto dare il suo contributo a questa festa collettiva, allestendo una vetrina a tema: "Abbiamo festeggiato in piazza e respirato un’atmosfera meravigliosa. I clienti hanno notato tutto, c’era un clima bellissimo. Si respira orgoglio e felicità". Molto curato anche l’allestimento della Gelateria Capo Nord di Massimo Calamelli, in via Murri, che per dimostrare l’amore e la vicinanza alla squadra ha esposto sciarpe del Bologna, una miniatura dello stadio Dall’Ara e merchandising ufficiale attirando l’attenzione di molti passanti e diventando un punto fotografico per diversi tifosi. Entusiasta anche Bologna Clean, in via Lipparini. Daniele Bertoldi racconta l’esperienza vissuta durante la finale: "Ho seguito la squadra a Roma, è stata una festa bellissima per la città. La nostra vetrina vuole raccontare quel momento, condividere l’energia e l’orgoglio che Bologna ha saputo esprimere quest’anno". L’iniziativa prosegue ancora per qualche giorno, ma il calore che si percepisce tra i commercianti e i cittadini ha già reso questa edizione un grande successo. E mentre si vota la vetrina più amata, Bologna continua a dimostrare che il suo cuore batte forte, e batte rossoblù.

Jasmine Catanese