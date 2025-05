Le Vetrine Rossoblù. Il coro in città e provincia: "Tutti con il Bologna"

"Il grande giorno è arrivano, siamo tutti con il Bologna". È un coro unanime quello che si alza dalla città e dalla provincia per sostenere i ragazzi di Italiano che oggi affronteranno il Milan allo stadio Olimpico di Roma nella finalissima di Coppa Italia. Negozianti, gestori di locali e professionisti stanno aderendo in massa all’iniziativa ’Vetrine Rossoblù’ lanciata da Confcommercio Ascom, assieme a Emil Banca e con la media partnership del Carlino.

Trentamila tifosi saranno nella Capitale per assistere dal vivo alla partitissima, tutti gli altri sosterranno la squadra a distanza, guardando il match a Bologna nei maxi-schermi, nei pub e nelle case. La città ormai è completamente colorata di rossoblù, grazie alla campagna che continua a registrare adesioni.

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono la ’Gioielleria Pezzini’ di via Murri 115/F, con la titolare Grazia Pezzini, il bar ’Il Sole’ di via Pasubio 92/E e il negozio ’Neo Elettronica Gbc’ di via Lipparini 10/c del titolare Luca Lanzoni, a Bologna. Passando alla provincia, sugli scudi ’Mia Office Point’, in via Cristoforo Colombo 9A, a San Giovanni in Persiceto, che ha anche ospitato la trasmissione di Canale 88.