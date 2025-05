Le vetrine rossoblù. L’entusiasmo continua. Tra cimeli, foto storiche e la maglia della Coppa

Bandiere rossoblù, grandi fiocchi, sciarpe gagliardetti, maglie, vecchie bellissime foto di calciatori che anno fatto la storia del Bologna incorniciate come persone di famiglia. Perché sì, l’affetto è quello.

Condito da un grande entusiasmo e dall’orgoglio di avere saputo aspettare, con fede e fiducia, 51 anni per gioire di nuovo nel vedere la Coppa Italia, alzata dai giocatori della squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Marco Naldi, titolare dell’attività ’Ciccioli a merenda’ di via Saragozza 58/a espone alcune belle maglie, sopra a un ’campo’ di spighe di grano: "Quelle da partita sono le mie, una l’ho presa nel 2012 e l’altra è quella del centenario. Mentre quella della Coppa Italia me l’ha portata un cliente. Quando ha visto che stavo facendo l’allestimento della vetrina mi ha chiesto se la volevo esporre. Naturalmente ho detto di sì, poi la restituirò chiaramente".

Il negozio ’Doppio taglio’ di Tania e Roberto ubicato in via Scarlatti 8/f ha scelto una grande bandiera e un enorme fiocco rossoblù che avvolge l’intera porta di ingresso per festeggiare il successo del Bologna.

È un tripudio di foto storiche, cappellini, bandiere di ogni dimensione, sciarpe il Bar Caffetteria Lenzi che si trova in via della Grada 15/d, un allestimento messo insieme con entusiasmo dal titolare Andrea Mariani.

Foto degli scudetti, maglie,ma anche sciarpe, foto storiche in bella mostra, ma anche matite rigorosamente rossoblù: tutto disposto ordinatamente su ben due ripiani della vetrina della tabaccheria Filo di fumo collocata in via Scarlatti 8/f.