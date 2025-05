Le Vetrine Rossoblù: "Stagione straordinaria. Aspettiamo la sfilata attraverso la città"

Manca poco all’ultima partita di campionato, che vedrà i rossoblù sfidare il Genoa al Dall’Ara, in un sabato pomeriggio che profuma di festa. Un moto di orgoglio scuote tutta la città, unita in un tifo sfegatato che omaggia il club di Saputo, campione della Coppa Italia. L’euforia coinvolge le attività commerciali, che allestiscono vetrine a festa, grazie alla seconda edizione di Vetrine Rossoblù, il progetto rilanciato da Confcommercio Ascom che, insieme con altre realtà territoriali come Emil Banca, segue il Bologna calcio verso il raggiungimento di grandi successi, come quello ottenuto all’Olimpico.

Dalla provincia al centro, tutti tifano rossoblù. Ne è dimostrazione Foto Ottica Lambertini, in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, con lo staff vestito a tema e una bandiera storica. Il pensiero è già al weekend: "Innanzitutto ci aspettiamo una grande festa, sarà un bellissimo evento, forse il più importante della stagione – commenta Gilberto Lambertini –. Che sia un pareggio o una vittoria, la festa ci sarà a prescindere dal risultato". Risultato che, comunque, "abbiamo vissuto con la Coppa Italia – ricorda Lambertini –. Ho pianto un’ora, è stato troppo bello vivere lo spettacolo", soprattutto "ripensando allo scudetto del 1964, quando io avevo 12 anni, quindi me lo ricordo bene", continua il commerciante recitando la formazione dei campioni dell’epoca. Pensando all’Europa League, "noi ci siamo, faremo vedere chi siamo – conclude Lambertini –. La Champions è stata bella e vedere vincere il Bologna contro il Borussia Dortmund è stato eccezionale".

La felicità è incontenibile anche al Caffè della Piazza, a Marzabotto in via Aldo Moro. L’attività è stata protagonista delle scorse puntate del programma di Canale 88 realizzato con Emil Banca. "Siamo tutti euforici – afferma Speranzina Pollice –. Io sono molto contenta. Questo è il secondo anno che partecipiamo all’iniziativa Vetrine Rossoblù e abbiamo rinnovato la partecipazione con piacere". Il tutto in un clima "di felicità, non solo per i tifosi, ma anche per attività e commercianti – continua –. La Coppa Italia è stata per tutti una grande emozione ed è stata una partita molto sentita". In merito alla Champions League, "i sogni vanno sempre rincorsi, non bisogna mai arrendersi. Ma l’Europa League sarà comunque una bella sfida". In città, in via di Corticella 22D, la Pasticceria D&D ripensa all’incredibile impresa della Coppa Italia, tenendo però sempre i piedi per terra: "Siamo felici ed entusiasti della vittoria, quindi non vorremmo chiudere male la stagione. Non prendiamo sotto gamba la partita contro il Genoa – dice Fabio Dazzò –. Sono proprio orgoglioso di questo Bologna: la Coppa italia è stata un’emozione molto bella. Un successo che, dopo tanti anni, ci meritavamo a pieno titolo. I ragazzi sono molto forti".

Mariateresa Mastromarino