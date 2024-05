Le vetrine rossoblù. Un successo da Europa. Oggi termina l’iniziativa che ha colorato la città

La qualificazione Champions è stata conquistata, ma la passione della città per il Bologna non si è mai fermata. Ne sono prova le centinaia di vetrine, in giro pe la città e la provincia, ancora addobbate di rossoblù, grazie all’iniziativa ‘ Fino alla Fine, Forza Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino, che ha coinvolto gli esercenti e i commercianti di tutta l’area metropolitana. L’idea dell’associazione di categoria era quella di sostenere i rossoblù lungo la corsa per la conquista di un posto in Europa, allestendo negozi e attività commerciali con i colori sociali del club. Un progetto che ha avuto tantissimo successo e che oggi si chiude all’insegna della gioia per l’annata epocale dei ragazzi del club di Joey Saputo. Ma attenzione: le vetrine più belle saranno premiate nelle prossime settimane, per festeggiare ancora una volta una stagione da non dimenticare.

Da marzo, infatti, nel bel mezzo della scalata rossoblù in campionato, le nostre pagine hanno mostrato ai lettori gli scatti e le foto delle idee creative e degli allestimenti pensati dai negozianti. Che hanno abbracciato il club rossoblù, interpretando ognuno a modo proprio l’iniziativa di Ascom. I negozi sono diventati, man mano, tutti colorati e tutti ‘tifosi’ del Bologna. Dalle strade del centro storico a quelle fuori dalle mura, il territorio metropolitano è stato parte integrante della grande festa. E l’iniziativa ha trascinato anche chi non aveva un negozio o una attività commerciale da addobbare di rossoblù, ma voleva comunque essere partecipe della grande festa, come gli ospiti di una casa di riposo, la cui foto vedete in questa pagina, che hanno creato un bandierone rossoblù ad hoc.

Tra le ultime foto arrivate in redazione ci sono anche quelle del negozio di abbigliamento di via Farini Marisell Boutique, che ha giocato sui toni del rosso e del blu per addobbare i manichini, e l’Oasi Flower Solution di Castello D’Argile, che tra le sue composzioni floreali ha fatto comparire una splendida maglia rossoblù.

E poi ci sono tutti quei luoghi che si sono letteramente illòuminati di rossoblù: come le sedi di Ascom, Carlino (con l’illuminazione del totem che affaccia su via Mattei) ed Emil Banca. O come due torri simbolo della città, ovvero la Torre di Maratona al Dall’Ara e la Torre Prendiparte in centro storico. Quest’ultima già poco tempo fa aveva deciso di aderire alla grande festa. Ora che siamo arrivati alla fine del percorso, i proprietari della Torre hanno deciso di celebrare la fine del campionato di serie A, illuminandosi nuovamente dei nostri colori pochi giorni fa. Così si è dato vita a uno spettacolare gioco di luci e ombre che ha illuminato nuovamente la Torre, che si è vestita a festa per omaggiare il Bologna del presidente Joey Saputo.