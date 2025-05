Le vetrine rossoblù. Una gioia infinita: "Siamo tutti felicissimi. E i clienti portano cimeli"

Se in vista della finale di Coppa Italia c’era tanta speranza ma anche molta ansia per un risultato che non arrivava da 51 anni, il giorno dopo il trionfo dei rossoblù all’Olimpico sul Milan, l’entusiasmo è alle stelle. E le vetrine si riempiono ulteriormente dei colori della casacca dei ragazzi di mister Italiano che hanno fanno l’impresa.

Vetrina altamente celebrativa quella della farmacia degli Alemanni di via Mazzini 9, che espone la maglia numero 10 indossata da Baggio, oltre a sciarpe, bandiere e altri storici cimeli. "Siamo entusiasti di questo splendido risultato – dice la dottoressa Michela Weigert –. Lo stesso entusiasmo dei nostri clienti che ci hanno aiutato ad allestire la nostra vetrina portando loro oggetti a loro molto cari, ma che avevano piacere venissero esposti e fossero in qualche modo di buon auspicio per il risultato".

E così è stato. Eleganza, classe e tifo si fondono da Iezzi Abbigliamento di via degli Orti 15/h, dove sopra ad una bella giacca verde è stata accompagnata la sciarpa del Bologna.

Coloratissimi ed euforici anche al Panificio Calamelli di via Don Sturzo 30/a dove tutti sono vestiti dei colori del club rossoblù con tanto di striscione con la scritta ’euforia’. La preziosa magli di Ferguson è stata messa sotto vetro, invece, alla Trattoria Boni di via Don Sturzo 22/cd dove non si può non fare un bel brindisi al colpaccio messo a segno dai rossoblù.

Un grande bandierone sventola anche fuori dal negozio I fiori di Angelica, in via Emilia Levante 57/2 e dove l’entusiasmo è alle stelle. Letteralmente tappezzata da poster, maglie, ritagli di giornale, sciarpe anche la bella vetrina del Bar Colonna di via Mazzini 119.

I festeggiamenti e gli incoraggiamenti a fare sempre meglio, non finiscono qui e chi vuole può continuare a sostenere il grande Bologna continuando ad arricchire la vetrina della propria attività commerciale.

m.ras.