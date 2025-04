Le vetrine si tingono di rossoblù: "Coppa Italia, possiamo provarci"

L’onda rossoblù non si ferma. E in attesa di vedere il Bologna a Bergamo contro l’Atalanta, sperando in un terzo posto, negozi, ristoranti e locali della città da settimane abbracciano la squadra di mister Italiano in un tifo fatto di vetrine rossoblù tra sciarpe, magliette e gadget targati Bologna. Con un sogno, detto sottovoce per scaramanzia: la Coppa Italia.

Ad aderire all’iniziativa di Ascom c’è Boris Bosi, titolare della storica Bosi Ortopedia di via Ferrarese 8, che oltre a esporre la maglia vintage di Roberto Baggio in rossoblù, ha voluto osare trasformandosi in.... ’manichino vivente’. "Mi sono messo in vetrina, vestito di rossoblù... poi sono uscito fuori e mi sono fatto fotografare davanti al negozio da mia moglie. Un’iniziativa che ha divertito i miei clienti...", racconta Bosi. Che già è in fibrillazione per i prossimi appuntamenti calcistici del Bologna: "Il primo domenica, con l’Atalanta. Ma aspetto con ansia la Coppia Italia. Se andremo in finale, a Roma ci andremo sicuramente. Non m’interessa il costo del biglietto, farò carte false per andarci".

Nel frattempo Bosi mostra un ’cimelio’: la maglia rossoblù del Divin Codino. "Mi chiedono se la vendo, ma è un ricordo. Non la cederò mai!".

Il tifo da via Ferrarese arriva in via IV Novembre, nella cartoleria Bellei, la più antica della città, a pochi passi da piazza Maggiore. Il titolare Angelo Buganè, 89 anni, ha voluto allestire la vetrina del suo negozio (che l’anno prossimo festeggerà i 200 anni di attività) con tutti i colori rossoblù. E poi cappellini, sciarpe, adesivi, libri e calendari a tema. Barbara Pievani, braccio destro del titolare e da 34 anni in prima linea in questa cartoleria che è un pezzo di storia della città, ammette di essere tifosissima: "È il secondo anno che aderiamo all’iniziativa ’Vetrine rossoblù’, ai nostri clienti piace molto. La vetrina, così allestita, attira molto. Qui siamo vicinissimi a piazza Maggiore e molti sono incuriositi. E poi io ho due figlie che giocano nella primavera del Bologna femminile, quindi il tifo rossoblù è anche una questione... di famiglia".