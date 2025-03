Le vetrine sono sempre più colorate: "La nostra omaggia Bulgarelli"

Sono già comparse le uova di Pasqua. A tinte rossoblù. Animano la vetrina del bar Baldi, un’altra realtà cittadina che ha deciso di partecipare all’iniziativa ’Fino alla fine forza Bologna’, giunta alla seconda edizione. Segno dell’amore che c’è in città per il club, la squadra e l’allenatore Vincenzo Italiano. "Partecipiamo sperando di fare un bell’omaggio a Giacomo Bulgarelli e a tutto il Bologna che si sta giocando la Champions League", raccontano dal bar Baldi di via Castiglione, storica attività del quartiere Santo Stefano. E alla vetrina condita di maglie vecchie e nuove, da quella dello scudetto del 1964 a quella della passata stagione, si aggiunge anche il volto dell’ex capitano e mezzala che ha fatto la storia del Bologna con 391 presenze. Direttamente nella porta d’ingresso, con un maxi-formato. "Votateci, vi saremo molto grati", raccontano sui social dallo storico bar, nato nel 1920, soddisfatti dell’iniziativa. Per farlo basta ritagliare il tagliano qua sotto, compilandolo e spedendolo o consegnandolo a mano all’Ufficio Marketing de il Resto del Carlino in via Mattei.

Le vetrine rossoblù sono organizzate da Ascom con i partner Associazione commercianti RossoBlu, Emil Banca, Bologna Calcio, Fiera, Centegross, Fondazione Bologna Welcome, aeroporto Marconi, èTv e Radio Sata.

n. m.