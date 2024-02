’Le vie della parola’: conversazioni sul linguaggio e sui suoi segreti

Riparte a Cubo, alla Torre Unipol, la rassegna ’Le vie della parola’, arrivata ormai alla sua quinta edizione: in un mondo in cui ogni parola può essere amplificata, enfatizzata e tradita, dalla Rete e dai social, è diventato quanto mai importante prendere coscienza e responsabilità sull’uso del linguaggio. Si tratta di tre incontri, sempre il martedì, per raccontare l’inesauribile ricchezza del nostro lessico e la storia e i mutamenti nei significati. Si comincia stasera alle 21 con ’Dimmi come parli... a teatro’ con Giuseppe Antonelli in dialogo con Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano e regista teatrale. Info e prenotazioni su cubounipol.it