Le visite ‘ExClausura’. Altri sei appuntamenti dedicati al Monastero

Sei nuovi appuntamenti per ‘ExClausura’, una prima occasione per conoscere il Monastero della Visitazione in via Mazzini. Dopo che i primi 400 posti sono stati ‘bruciati’ in poche ore e la curiosità ha preso il sopravvento, Fondazione Sant’Orsola ha organizzato un’ulteriore tranche di appuntamenti che mettono a disposizione complessivamente altri 300 posti. Le sei nuove date sono sabato 22 febbraio, 1 e 8 marzo (dalle 10 alle 14) e domenica 23 febbraio, 2 e 9 marzo (dalle 16 alle 20). Le visite si svolgeranno in piccoli gruppi (12 persone per ogni ora), per consentire a tutti di immergersi, in silenzio, nell’atmosfera di un luogo che è stato per due secoli un monastero di clausura.

Corridoi a volta, due incredibili chiostri, stanzette senza tempo e altri spazi magici sono solo alcune delle meraviglie celate nell’immenso monastero con accesso dal portico degli Alemanni, dove le monache ‘VIsitandine’ hanno vissuto per 200 anni, fino al 2019. Chi parteciperà a ‘ExClausura’ potrà scoprire così i segreti e la storia del monastero attraverso visite ricche di performance all’insegna della cultura. In attesa dei lavori di ristrutturazione il Monastero della Visitazione non è purtroppo accessibile alle persone con disabilità. Per ulteriori informazioni: info@fondazionesantorsola.it. La prenotazione è gratuita e obbligatoria sul sito di Fondazione Sant’Orsola (www.fondazionesantorsola.it/ex-clausura). I nuovi posti saranno disponibili a partire dalle 12 di oggi.

Oltre alla curiosità, intanto, avanza anche la genersotià. È quella di Conad Nord Ovest, che ieri ha annunciato il risultato della raccolta di 69.600 euro a sostegno di Fondazione Sant’Orsola, grazie all’iniziativa solidale ‘I gesti d’amore si fanno sentire’ attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno.

fra. mor.