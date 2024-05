Le vite che arrivano dal mare: "Salvare tutti, senza buonismo"

Sono almeno venti i salvataggi in mare a cui Caterina Bonvicini ha partecipato. "E in quei frangenti – racconta – ho visto di tutto, grandi imbarcazioni di legno squarciate, gommoni sgonfi, barchette abbandonate. Fortunatamente non ho trovato cadaveri, ma solo gente che aveva bisogno di aiuto". Caterina, laureata all’università di Bologna dove è cresciuta e scrittrice di successo assai premiata, ha cominciato ad occuparsi di Mediterraneo nel 2018 imbarcandosi su varie navi ong da Mare Jonio a Ocean Viking e Geo Barents di Medici Senza Frontiere. "Apparentemente – spiega – il mare non c’entrava niente con quello che avevo fatto fino ad allora e cioé scrivere romanzi ed articoli. Però...". Da quella esperienza è nato due anni fa il saggio ‘Mediterraneo’, un reportage corredato dalle immagini di Valerio Nicolosi ricco di testimonianze sull’attività delle navi, sulle tecniche di soccorso, sulle donne e gli uomini impegnati nelle ong: nessun buonismo, solo una fotografia della realtà. Poi è arrivato il nuovo romanzo. Si intitola ‘Molto molto tanto bene’ (ed Einaudi) e viene presentato domanialle 18 in Salaborsa nell’ambito de ‘La voce dei libri’: con l’autrice dialoga Simona Lembi. La vicenda è autobiografica ma la narrazione immaginaria. Inventate le figure dell’equipaggio, immaginario il nome della piccola protagonista Amy. Cate (la protagonista) la salva dalle onde trenta miglia a nord di Zawiya. La piccina ivoriana sorride, ha sei anni, nasce un forte legame sancito dalle parole della bambina ‘Molto molto tanto bene’. Cate decide di accogliere lei e la madre ventiduenne a casa, dopo che anche il fratellino gemello riesce ad unirsi alla sua famiglia: passa un mese, poi la giovane migrante decide di andarsene con i figli in Germania dove l’attende un nuovo amore. "Si è messa in mezzo la vita", commenta la scrittrice.

Cosa ne è stato dei suoi tre ospiti?

"Ho saputo che si erano trasferiti in Francia, accolti da una famiglia. La madre però ancora una volta era fuggita con i suoi figli non si sa verso quale destinazione. Era una ragazza inquieta, perennemente in fuga, segnata dall’uccisione del suo uomo in Libia. A quel punto mio marito ed io ci siamo sentiti impotenti e abbiamo perso le loro tracce". Racconta quanto accade sulle navi senza alcuna concessione ai buoni sentimenti. Perché?

"Aiutare gli altri non vuol dire non vedere quello che succede attorno. Tutti devono essere salvati, anche se sulle navi ci sono risse, gruppi molesti e persone sgradevoli. Mi ricordo di due bambine libiche che non volevano essere sfiorate da coetanei africani: il razzismo vale a ogni latitudine. Quello che più mi ha colpito è l’età dei migranti. Sono soprattutto giovani in cerca di futuro, ragazzi che in Italia potrebbero frequentare le scuole superiori".

Come mai dice che non bisogna guardare un migrante negli occhi durante un soccorso?

"I tempi di intervento sono stretti e bisogna preoccuparsi di lanciare salvagenti a tutti piuttosto che occuparsi di una sola persona. Le tecniche di soccorso in acqua sono precise. Nel ‘22 sulla Barents in undici interventi abbiamo salvato settecento persone".

Quando ripartirà?

"Dopo l’estate. Adesso le nuove disposizioni prevedono un solo soccorso e contengono i tempi di una missione in una decina di giorni. Nessuno ha idea delle tante tragedie che si consumano in mare".