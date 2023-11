Le vite incrociate del ’Premio Nilla Pizzi’

Nei giorni scorsi, nel teatro Ferdinando Bibiena di Sant’Agata, si sono tenute le premiazioni dell’edizione 2023 del ‘Premio Nilla Pizzi’. La serata è stata condotta da Massimo Cotto, autore e conduttore televisivo e radiofonico e giornalista scrittore. I premiati di questa edizione sono stati Shari, Giovanni Truppi e Peppe Voltarelli.

E’ stato consegnato il premio Nilla Pizzi anche a Irene Buselli vincitrice del Premio della Critica Fausto Mesolella al ‘Premio Bianca d’Aponte’ che si è tenuto ad Aversa nell’ottobre scorso. Il ‘Premio Nilla Pizzi’ è stato istituito nel 2019 dall’amministrazione comunale di Sant’Agata, suo paese natale, in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita della regina della canzone italiana. "Scopo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori della manifestazione – è quello di premiare, nel corso degli anni quanti abbiano saputo innovare con libertà intellettuale e spirito di solidarietà sociale i settori dell’arte e della cultura con particolare attenzione alla musica. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di un’artista indimenticata e indimenticabile della musica italiana e internazionale".

Dall’edizione 2022 è nata la collaborazione e l’incontro col ‘Premio Bianca D’Aponte’, premio ritenuto tra i più importanti del panorama nazionale, dedicato alle giovani cantautrici e organizzato dall’associazione Bianca D’Aponte. "Bianca D’Aponte – continuano gli organizzatori –, giovane cantautrice di Aversa, venuta a mancare giovanissima, quando aveva firmato il suo primo contratto discografico importante, rivive attraverso questo premio e attraverso l’amore per la musica che ha saputo lasciare. Due artiste diverse ma collegate dalla musica: Nilla è riuscita a compiere il proprio percorso umano ed artistico mentre Bianca è scomparsa proprio nel momento in cui quel percorso lo stava per cominciare. Due artiste accomunate dall’essere fonti di ispirazione per le nuove generazioni, esempio di amore per la bellezza, esempio di coraggio. Esempio di vita oltre la morte. Questo gemellaggio è esattamente questo: celebrazione della bellezza, ispirazione e momento di vita e rinascita". Il premio Nilla Pizzi è sostenuto e patrocinato dalla Regione e dalla Città metropolitana di Bologna.

p. l. t.