Le vite spezzate. Mario, il consulente esperto di impianti. Vincenzo, il neo-papà

Tre vittime accertate. Tre volti ormai impressi nelle foto e nei ricordi, che lasciano spazio solo a tristezza e sgomento. Tre storie molto diverse tra loro, ma accomunate dallo stesso tragico destino e dagli sforzi che un ‘trasfertista’, chi lascia la propria casa per andare a lavorare a chilometri e chilometri di distanza, è chiamato a fare. Mentre il lumicino della speranza di poter ritrovare i dispersi tra buio, detriti e soprattutto acqua si affievolisce sempre di più, sono tre le vite spezzate dal disastro alla centrale idroelettrica semisommersa di Bargi, a Camugnano.

C’è il più giovane: Vincenzo Franchina, 36 anni appena, originario di Sinagra, piccolo paesino nella lontana provincia di Messina. Era diventato padre soltanto tre mesi fa e con sua moglie, un’infermiera dell’ospedale Gaslini, viveva a Genova.

I due avevano da poco celebrato il primo anniversario di nozze, un anno fa li aveva sposati il sindaco del paese di nascita Antonino Musca, che li conosceva bene. Il Comune siciliano si è così stretto intorno alla sofferenza di una famiglia molto riservata: "Vincenzo era una persona educata, schiva, di poche parole, gentilissimo e soprattutto un grande lavoratore. Da ragazzo frequentava la scuola dove insegnavo, ogni tanto gli davo anche un passaggio a casa. Una persona di rara gentilezza, come tutta la sua famiglia".

Poi c’è il più anziano, Mario Pisani, 73 anni. Era nato a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, ed era un ex dipendente dell’Enel, probabilmente impegnato come consulente data la sua esperienza nel campo degli impianti. Lascia la moglie. Tre figli. E cinque nipoti. "Aveva gestito una ditta che realizzava impianti in strutture di una certa rilevanza come inceneritori, svolgendo lavori anche per enti pubblici – racconta Francesco Leo, sindaco del paese pugliese –. Qui era inserito nel tessuto sociale ed era molto attivo anche nello sport". A San Marzano abita ancora la figlia Valentina, madre di tre ragazzi: "Non riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto", riferisce Leo. Anche Michele Emiliano, governatore della Puglia, ha voluto commentare la morte di Pisani: "Esprimo il cordoglio mio e a nome della Regione. Non ci sono parole per commentare la continua strage sul lavoro che ogni giorno mette in fila quelli che non sono freddi numeri di lontane statistiche, ma storie di operose persone, che lasciano per sempre le loro famiglie e le loro comunità".

La terza vittima è Pavel Petronel Tanase, 45 anni, originario della Romania e residente a Settimo Torinese da quasi 25 anni. La sindaca del comune piemontese Elena Piastra si è messa a disposizione della moglie "per valutare qualsiasi necessità di cui potrà avere bisogno". Sposato, era padre di due gemelli che frequentano la scuola media e lavorava per una ditta esterna negli impianti della centrale dove era previsto il collaudo. Tre storie diverse, tre vite spezzate da una tragedia che ha choccato una nazione intera.