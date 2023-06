Le vite, storie bellissime Il Biografilm le fa pubbliche

di Benedetta Cucci

Quante storie ha raccontato il Biografilm in 19 edizioni? Bisognerebbe prendere i programmi di tutti questi anni e fare la conta di quante identità private sono state rese pubbliche in tutti questi anni, ma a... fin di bene, per così dire, sia chiaro. Perché quello che ha insegnato la manifestazione dedicata al cinema del reale – il documentario – che quest’anno ritorna dal 9 al 19 giugno, è che ogni essere umano è una bellissima storia. E ogni persona può trovare un bel palcoscenico in una tematica molto rilevante, che è proprio la scelta fatta quest’anno dai direttori artistici Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, per rendere ancor più concettualmente approfondito il programma con 83 film in selezione ufficiale, 60 anteprime di cui 17 mondiali e un concorso internazionale che presenta 10 film frutto di una grande selezione.

’Donne pioniere di libertà’, ad esempio, propone tanti sguardi sulla condizione femminile ed è qui che si inseriscono ’Apolonia, Apolonia’ di Lea Glob (10 giugno), in concorso con l’incontro tra la regista e la pittrice Apolonia Sokol o ’Houria’ (17 giugno), la protagonista dell’omonimo film di Mounia Meddour, immagine simbolo di questo Biografilm. Ma anche ’Sieben Winter in Teheran’ di Steffi Niederzoll che ripercorre il caso di Reyhaneh Jabbari, giovane iraniana diventata simbolo universale di resistenza contro la violenza sulle donne (14 giugno, concorso internazionale). Altra tematica è ’Radici e memoria’, che guarda al vissuto passato dell’umanità per rintracciare cosa rende ogni uomo tale. Si trovano ’Sconosciuti puri’ dei registi Mattia Colombo e Valentina Cicogna (16 giugno) dedicato alla dottoressa Cristina Cattaneo che nella sua sala autoptica ricostruisce le identità dei clandestini che arrivano in Italia senza vita: a lei, la cui storia sarà in concorso internazionale, va il Celebration of Lives Award, come fosse una grande regista, perché i suoi interventi, al pari delle grandi narrazioni, sono il cuore della dignità. In questa declinazione della memoria anche ’The Mayor-Me, Mussolini and the Museum’ di Piergiorgio Curzi, racconto di Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio dal 2009 al 2019 e del suo progetto di museo sulla dittatura per fare i conti col passato. A ricercare la verità, facendo luce sul nostro presente, ci penseranno Luciano Manuzzi con ’Luci per Ustica’, che intreccia caso giudiziario e opera di Boltanski o il regista Ben Lawrence che con ’Ithaka-A Fight to free Julian Assange’ osserva la storia con gli occhi della moglie e del padre di Assange, portando in sala per la presentazione l’attrice Laura Morante.

Al Biografilm che inaugura il 9 giugno alle 21 al Biografilm Hera Theatre Pop Up Medica con ’Sur l’Adamant’ di Nicolas Philibert e che si chiude ufficialmente (lasciando però il 19 come giornata di ultimi fuochi) con ’Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind’ di Ethan Coen, arriveranno anche Fatih Akin il 18 giugno con l’ultimo lavoro ’Rheingold’, Roberta Torre, Erik Gandini, Rä di Martino, Porpora Marcasciano, Donatella Finocchiaro, i Verdena, Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi.