Le ’vittime del dovere’, storie da non dimenticare

’Vittime del dovere’ , qual è lo scopo dell’associazione? "Valorizzare il sacrificio delle vittime del dovere, di tutelare i diritti delle loro famiglie e, di promuovere una cultura di legalità tra i giovani".

Chi sono le vittime del dovere? "Si definiscono vittime del dovere coloro che, come cita la legge 23 dicembre 2006 n.266, art.1,in attività di servizio hanno riportato invalidità permanenti".

Quando nasce l’associazione? "Nel 2004 quando alcune famiglie decidono di unirsi per tutelare i diritti dei parenti delle vittime e degli invalidi e per mantenere vivo il loro ricordo. Gli iscritti diventano sempre più numerosi, per questo nel 2007 il gruppo diventa una associazione di volontariato vera e propria che fa sentire la propria voce alle alte cariche istituzionali. Presidentessa è oggi Emanuela Piantadosi, orfana del Maresciallo Stefano Piantadosi, medaglia d’oro al merito civile".

Cosa rappresenta il simbolo di questa associazione? "Il logo, creato da Serena Angrisano, è scritto per intero con un font semplice e chiaro che esprime determinazione. Tra le parole ’vittime e dovere’ c’è un cuore spezzato che simboleggia il dolore della perdita e del sacrificio. All’interno del cuore c’è una evidente macchia rossa, a ricordo del sangue versato".