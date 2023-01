Le vittime sono ancora sotto choc: "Non sappiamo come proteggerci"

"La polizia sta ancora indagando, siamo in continuo contatto con gli agenti, ma purtroppo non ci sono aggiornamenti". Non si è spento il terrore nella voce di Michela, la proprietaria della villa di via Casaglia, sui colli di San Mamolo, dove sabato pomeriggio, intorno alle 18,30, hanno fatto irruzione tre banditi mascherati e armati di pistola e cacciavite. In casa, oltre alla signora Michela, erano presenti il marito e i tre figli. "Ho voluto raccontare la mia esperienza – prosegue – perché secondo me la circostanza dei bimbi è stato un fattore abbastanza sconcertante che non può e non deve passare inosservato. Noi abbiamo l’allarme, ma essendo in casa non abbiamo pensato di inserirlo. Stavamo passando un normale sabato pomeriggio in attesa di amici, con la massima tranquillità. Le telecamere hanno ripreso tutto, ma i ladri avevano il passamontagna e in questi casi, purtroppo, c’è poco da fare. Nessuno dei vicini ha visto o sentito niente". La proprietaria è pronta a prendere ulteriori precauzioni perché "la paura è tanta, anche se noi più che attivare le telecamere di sicurezza e l’allarme non sappiamo cosa fare". L’appello di Michela è chiaro: aumentare i controlli affinché i residenti possano sentirsi più al sicuro. "Hanno svuotato solo la cassaforte – conclude – perché, quando i nostri amici hanno suonato alla porta interrompendo la rapina, sono subito fuggiti".

c. c.