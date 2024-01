Le voci dei lettori: "Città 30, per me è si": "Non sono favorevole: solo più inquinamento"

Mentre continua il braccio di ferro sulla Città 30, incalza la voce dei bolognesi. Favorevoli o contrari al progetto. È altissima la partecipazione di bolognesi e lettori al nostro sondaggio su ‘Bologna Città 30 Km/h’: un modo per prendere parte attiva alle decisioni della città e dire la propria. A migliaia i tagliandini, i commenti online e le interazioni sui social che continuano ad arrivare alla nostra redazione. I cittadini, insomma, vogliono far sentire la propria voce su un progetto sempre più discusso, in attesa di capire anche come si evolverà. Ecco alcuni dei coupon cartacei arrivati alla redazione del nostro giornale e commenti lasciati dagli utenti sul nostro sito.

Faccio parte del 79% dei bolognesi che è assolutamente contrario al limite dei 30 km orari imposti dal sindaco Lepore e dall’assessora Orioli. Sono disgustato dal loro comportamento e dal non voler capire che la maggior parte dei cittadini che lavorano non può permettersi di procedere a 30 km orari con un mezzo a motore con 2, 3 e 4 ruote, è semplicemente impossibile.

Massimo Bergami

Sono d’accordo con il limite di velocità a 30 km/h, chi protesta probabilmente non ne ha mai osservato uno.

Coupon non firmato

Non sono per niente d’accordo sull’imposizione dei 30 all’ora. Se un taxi impiega in media 15 minuti in più ad effettuare una corsa, chi paga la differenza? di certo non il Comune.

Coupon non firmato

In qualsivoglia incidente stradale, anche avendo ragione in termine di codice della strada, si potrà essere chiamati a concorso di colpa in caso di superamento dei 30 km/ora (ormai molti veicoli soni attrezzati con i trasponder delle assicurazioni e il dato velocità è ricavabile). Da qui conseguenze immaginabili di costi conflittualità […]

Claudio Orsi

Trovo giusto controllare le zone 30 già esistenti, avrei trovato giusta anche l’istituzione di nuove aree di questo tipo ma, in modo così totale, non mi sembra giusto.

Coupon non firmato

Assolutamente contraria, la maggioranza degli incidenti avviene per distrazione alla guida e non rispettando le regole già esistenti. Servono più controlli.

Gianna Vandelli

Favorevole, bisognerebbe però sbloccare i lavori di ampliamento del Passante.

Coupon non firmato

Per me è si, anche se, a mio avviso, andrebbero fatte alcune modifiche. Un esempio, alla prima infrazione non dovrebbe scattare la multa, ma una semplice ammonizione, dalla seconda in poi si passa alla contravvenzione.

Mauro Orsi

Non favorevole alla misura, sta aumentando l’inquinamento e la gente intenta a controllare il tachimetro continuamente non pone attenzione alla guida.

Coupon non firmato

Io sono favorevole e mi piacerebbe anche segnalare che da Castel maggiore a via Andrea Costa in autobus ci ho messo lo stesso tempo che prima della misura.

Coupon non firmato

Contraria alla misura, credo che abbia senso solo per il centro.

Coupon non firmato

Io abito in provincia di Ferrara e dei trenta km orari ancora non se ne parla. Oggi ho provato a percorrere una strada di campagna di 10 km con poco traffico ai 30 km all’ora e ho impiegato 20 minuti. Al ritorno ho puntato la macchina ai 50 orari e ho impiegato 12 minuti. Ciò indica che la mia macchina è rimasta in moto 8 minuti in più a 1500 giri. Quindi penso che i 30 non siano pensati per un minor inquinamento e per meno incidenti, forse lo scopo è per qualcosa d’altro.

Giuliano Barbi

Totalmente contrario ma mi sembra che si farà fatica a tornare in dietro. Propongo quindi di aumentare i controlli anche per biciclette e monopattini.

Coupon non firmato

Sono favorevole alla misura, ora però bisognerebbe potenziare anche il nodo Funo-interporto.

Coupon non firmato

Assolutamente contraria alla Città 30, secondo me sarebbe bastato posizionare dei dossi nelle zone da tutelare maggiormente.

Coupon non firmato