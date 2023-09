Le voci di chi non può farsi sentire

È uno dei festival bolognesi più amati dal pubblico giovane, sensibile alle urgenze del mondo. E, stando ai dati della Cineteca, che ne ospita da sempre la programmazione, ha un successo pari alle retrospettive dedicate a Lynch e Hitchcock. Una lunga scommessa ancora valida dopo 17 edizioni, quella di Terra di Tutti Film Festival, kermesse di cinema sociale al via il 5 ottobre (e fino all’8, anche su MyMovies), sostenuta da Cospe e WeWorld con l’obiettivo di dare voce a Paesi, comunità e lotte sociali che spesso rimangono invisibili. L’immagine coordinata non lascia nulla all’immaginazione: volti che gridano, oggi per crisi climatiche, conflitti senza voce, emergenze ambientali e sociali. In concorso (4 premi aggiudicati), su oltre 500 iscrizioni, sono arrivati 23 film tra cui 13 prime visioni bolognesi e 7 prime visioni italiane, cui si aggiungono 5 audiovisivi fuori concorso prodotti da WeWorld e Cospe. Esplorando le storie e i formati si incontrato ’Wonder Woman-storie di donne ordinarie che fanno cose straordinarie’ di Carlotta Piccinini, Mario Piredda e Shira Kela, che, viaggiando tra Germania, Italia, Tunisia e Kenya, raccontano l’impegno di quattro giovani donne attive nell’affrontare le emergenze ambientali, economiche e sociali, alla ricerca anche culturalmente, di alternative originali di vita che poi praticano, impattando positivamente gli ambiti dell’ecosistema, ma anche quelli degli stereotipi di genere e di razza. Viene poi presentata in anteprima la serie di WeWorld ’L’ora alternativa’, racconto in 4 episodi che racchiude un mosaico di storie dove i protagonisti sono le ragazze e i ragazzi di seconda generazione di una scuola superiore, accomunati dal non frequentare l’ora di religione e la produzione è di una casa indipendente, Koala Joint Venture, di Ali, Mouadh e Takoua Ben Mohamed. Della bolognese Anna de Manincor (Zimmerfrei) è ’Yakub’, storia di un ragazzo che arriva sotto le Due Torri, in via Mattei, a 17 anni e che viene seguito dalla telecamera fino ai 20 in un percorso di tre anni verso l’indipendenza e l’età adulta; di Sara Manisera, d’adozione bolognese, è ’La Terra mi tiene’, storia di Ivan Di Palma, un contadino laureato in filosofia, che sceglie di tornare ad Atena Lucana, nel Cilento, per dedicarsi alla semina del grano. Si parla invece di Israele e del servizio militare contro la propria identità e i propri valori in ’Innocence’ di Guy David e di rifugiati, barconi e tendopoli in ’Notes on displacement’ di Khaled Jarrar.

Ricco anche il programma di incontri tra dibattiti, laboratori, workshop. Tra questi, venerdì 6 ottobre dalle 20, al Lumiére, incontro con Alessandro Cinque, vincitore del World Press Photo 2023 nella categoria ’Stories in Sudamerica’, che accompagnerà il pubblico in un’esperienza visiva in cui i suoi due Screening Off ’Il prezzo della terra’ e ’Ecuador: forte come il caffè’, dialogano con le immagini di ’Rejeto’ di Pedro de Filippis. L’ingresso alle proiezioni e agli eventi è libero fino a esaurimento posti e non è prevista la prenotazione.