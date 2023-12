Lamborghini e la settimana corta, le voci di chi va in fabbrica all’alba: "Un sogno che diventa realtà"

Bologna, 6 dicembre 2023 – "Mettere di pari passo la vita sociale con quella lavorativa sembra un sogno". Roberto Del Prete, componente della Rsu e dipendente di Automobili Lamborghini, immagina già l’idea di avere più tempo libero da trascorrere insieme alla famiglia o di poter avere momenti di svago per coltivare i suoi hobby e interessi personali. Un’immagine che dovrebbe rappresentare la normalità, ma che spesso è utopia per chi lavora a tempo pieno. Proprio per questo, l’ipotesi che prevede la settimana corta in Lamborghini "è stata accolta molto bene dai dipendenti – racconta Del Prete, che indossa la divisa del settore della logistica, reparto Urus –. Il nuovo sistema dona più occasioni alle persone di stare in famiglia, aumentando le possibilità di trascorrere maggiori momenti con i propri figli o semplicemente di occuparsi della propria vita sociale". L’elaborato piano di riduzione delle ore, infatti, ascolta le esigenze dei dipendenti con famiglia, grazie anche alle formule di permesso e di sostegno, andando incontro al benessere di tutti i dipendenti.

"L’ipotesi dell’accordo è stato elaborato in base alle nostre richieste, in funzione quindi della vita strutturata in tempo e lavoro – aggiunge il delegato di Fim Cisl Amb –. I dipendenti hanno chiesto di dedicare maggiore tempo alle famiglie, perché spendiamo più tempo al lavoro che a casa. In base ai turni, mi sveglio spesso prima delle 5 e accuso questo peso. Avere più libertà per noi stessi, a una pari retribuzione poi, è un valore che non ha prezzo".

Un regalo prima di Natale che convince anche Luca Zoboli, dipendente nell’area di Manufacturing Engineering. "L’idea è nata per liberare del tempo per la propria vita – spiega –. Per riuscire a ottimizzare il tempo quando si è in azienda, per poi impiegare tempo quando si è a casa: lavoreremo meglio e saremo maggiormente svincolati, con un fine settimana lungo".

Coltivare relazioni e interessi è al centro dei pensieri dei lavoratori. "Ho due figli piccoli, quindi ho affrontato l’inserimento al nido, che richiede molto tempo – dice Zoboli, delegato di Fiom Cgil –. Un livello di attenzione e di sostegno alla genitorialità che non è scontato. Oltre a trascorrere più tempo in famiglia, ho intenzione di coltivare le mie passioni, come lo studio e la lettura. Riuscire ad avere del tempo per approfondire i miei interessi, può essere anche un modo per portare nel mio lavoro un valore aggiunto".