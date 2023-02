L’eccellenza nel bicchiere Slow wine, cantine da scoprire Vini da tutto il mondo a confronto

di Giorgia De Cupertinis

Come scriveva Mario Soldati, "il vino è la poesia della terra". Terra che diventa sempre più fertile se produttori da tutto il mondo si incontrano, si conoscono e dialogano tra loro. Così come succede durante la Slow Wine Fair (oggi l’ultima giornata), la kermesse organizzata da Sana e Bologna Fiere che nei padiglioni 15 e 20 ospita ben 750 cantine da tutto il mondo e oltre tremila etichette da degustare. Dopo l’appuntamento dedicato agli appassionati, ieri è stato il turno dei professionisti del settore: osti, ristoratori, sommelier, importatori, enotecari hanno infatti avuto la possibilità di conoscere centinaia di cantine italiane e internazionali (65 soltanto dall’Emilia-Romagna), accomunate dalla volontà di promuovere un nuovo sistema produttivo che vede l’azienda vitivinicola come motore di uno sviluppo sostenibile, baluardo di difesa del paesaggio e attenta promotrice della crescita sociale, culturale ed economica delle campagne.

Incontri commerciali e momenti di confronto hanno fin da subito caratterizzato la seconda giornata, dove l’affluenza si è dimostrata ancora una volta in crescita: "La curiosità non manca - conferma Giacomo Montanari della cantina Ca’di Sopra - e la riscoperta dell’Emilia-Romagna coinvolge tutti. Il nostro è un territorio ricco di sfumature: noto un forte interesse per i bianchi, ma anche per l’intramontabile Sangiovese".

Fa eco Alessandro Bulzaga, dell’omonima cantina: "È la nostra prima volta qui in fiera – spiega – e il riscontro è stato positivo. È un’occasione per fare conoscere i vini e i sapori del nostro territorio". Ieri, inoltre, sono stati consegnati i 36 nuovi riconoscimenti del Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow, conferito a 12 diverse categorie e attribuiti attraverso una giuria di professionisti e dal pubblico di appassionati.

L’obiettivo del premio è celebrare la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, per rafforzare il legame tra locali e winelovers: tra i premiati in Italia, anche una realtà emiliano-romagnola, mentre all’estero sono stati premiati tre locali a San Francisco, New York e Berlino. "I produttori che sono presenti alla Slow Wine Fair, senza il ruolo di queste persone che raccontano e vendono i loro vini, vedrebbero vanificata la loro fatica tra i filari - ha sottolineato Giancarlo Gariglio, coordinatore della Slow Wine Coalition - Siamo tuttavia coscienti della crisi di vocazione e di personale specializzato che sta attraversando questo settore, ed è per questo che vogliamo valorizzarli con questo premio".