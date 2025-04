L’eccidio e la Liberazione. Una settimana di eventi

Tutto pronto per la Festa della Liberazione a Galliera dove con tanti appuntamenti. Si parte sabato 19 aprile, alle 10, a Porotto al Cippo di via Tagliaferri, con la cerimonia in ricordo dell’eccidio in cui cadde il concittadino Giorgio Malaguti. Giovedì 24 aprile si terrà la deposizione di un fiore sotto le targhe di intitolazione di vie cittadine a caduti per la Libertà. Saranno presenti una rappresentanza di Anpi e del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Partenza da Galliera Antica alle 17 dal Parco delle Staffette Partigiane e partenza da San Venanzio alle 17:30 da Piazza Eroi della Libertà.

Il 25 aprile, in Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio, la cerimonia di commemorazione alla presenza dell’amministrazione comunale, di una rappresentanza consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e di Anpi. Alle 14, nell’ambito del Festival narrativo del paesaggio, evento al Parco della Memoria – Casone del Partigiano. Un percorso a tappe nei territori dell’Unione Reno Galliera, accompagnati dagli attori di Oltre Le Quinte, alla scoperta dei cippi e dei luoghi simbolo della Resistenza per dare voce ai personaggi rievocando i fatti storici, gli ideali, le emozioni e il vissuto dei protagonisti di questi avvenimenti.

Si chiude il 27 aprile, alle 15, al Laghetto di San Prospero a San Vincenzo di Galliera per una passeggiata storico-naturalistica. Il racconto della storia di un borgo che è stato ferito a morte dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Dalla tragedia della perdita di vite umane, alla distruzione della chiesa quattrocentesca di San Giovanni Battista in un viaggio a ritroso fino alle origini del borgo accanto al castello dei Bevilacqua.

z. p.