Lecco missione riscossa in laguna. Bonazzoli: "In campo senza timori"

A Venezia senza nessuna paura e con la voglia di riscattare il tremendo secondo tempo del match contro la Ternana, costato tre punti che dopo 45’ di dominio assoluto parevano già in tasca. E’ questo lo spirito con il quale Emiliano Bonazzoli vuole vedere scendere in campo il suo Lecco oggi pomeriggio alle 14 al Penzo contro il Venezia, secondo della classe a meno 2 dal Parma ma reduce da due sconfitte (a Cremona e in casa col Sudtirol) e quindi desideroso di rivalsa. "Anche noi siamo arrabbiati per come è finita la gara con la Ternana – ha detto ieri Bonazzoli in conferenza stampa -. Affrontiamo una squadra che viene da due ko consecutivi, con tanti valori, qualche assenza. Noi ce la andiamo a giocare senza timori".

Per uscire dal Penzo con un risultato positivo, i blucelesti dovranno azzerare quegli errori costati carissimo nel secondo tempo contro la Ternana, anche per un leggero calo mentale dopo un primo tempo da favola. La sensazione è che il Lecco, oggi a Venezia, andrà in campo con il suo ormai classico 4-3-3, con Lepore nei tre davanti, anche perché Di Stefano ha avuto l’influenza e, pur avendo recuperato, non appare ancora al cento per cento. Guglielmotti sta recuperando così come Melgrati.

(4-3-3): Saracco, Lemmens, Celjak, Marrone, Caporale; Crociata, Ionita, Sersanti, Lepore, Novakovich, Buso.

Fulvio D’Eri