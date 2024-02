Lecco tempo scaduto, via Bonazzoli. Dionigi, Stellone e Aglietti i papabili

A Lecco salta la panchina: non è ancora ufficiale ma in pratica Bonazzoli appare già con le valigie in mano. La società sta infatti sondando alcuni nomi per poter poi individuare il profilo giusto per dare la scossa a una squadra che a Bari è letteralmente naufragata, subendo la quinta sconfitta consecutiva.

Il nuovo mister sarà chiamato a una difficile ma (per ora) non impossibile salvezza anche e solo perché le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere stanno procedendo molto a rilento.

Malgrado il ko per 3-1 di Bari, il Lecco, ultimo con 20 punti, è a soli 2 punti dai playout. Ma ci vuole una svolta, perché il Lecco visto al San Nicola è apparsa una squadra senza anima, senza determinazione, senza ferocia, sfilacciata e… capace di sciogliersi alla prima difficoltà. La buona o discreta partita contro la Cremonese di due settimane fa aveva fatto sperare nel cambio di rotta che invece non c’è stato.

A pagare sarà quasi sicuramente mister Bonazzoli. Di nomi a Lecco ne girano alcuni: Bisoli, il più gradito da società e piazza, due settimane fa ha sparato grosso (due anni di contratto a cifre che il patron Di Nunno ha definito ’’folli’’.

Resterebbero in gioco Davide Dionigi e Roberto Stellone, due nomi sul taccuino del ds Domenico Fracchiolla. Stellone esonerato da un Benevento in dissesto un anno fa ma anche reduce da una buona esperienza con la Reggina. Con Aglietti spettatore molto interessato: tutti profili credibili e sondati.

Quella di ieri è stata una giornata di riflessioni in casa del Lecco ma la sensazione è che tra oggi e domani la società comunichi il nome del terzo allenatore della stagione.

