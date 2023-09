L’economia rallenta, ma tiene. Emilia-Romagna, tempo di sfide

Rallenta ancora l’economia dell’Emilia-Romagna, confermando i segnali di inizio anno. È questa la fotografia che emerge dall’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della regione, realizzata in collaborazione tra Unioncamere, Confindustria e Intesa Sanpaolo. Nel secondo trimestre del 2023, inoltre, si registra "un peggioramento del clima di fiducia degli imprenditori", come segnala la presidente regionale di Confindustria, Annalisa Sassi, che ha illustrato gli esiti dello studio con il presidente regionale di Unioncamere, Alberto Zambianchi e con Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo.

Sono in lieve calo (-0,3%) i volumi della produzione delle Pmi mentre è più consistente la riduzione degli ordini (-1%) e dell’export. Aumenta invece il fatturato (+0,7%), sostenuto dalla crescita dei prezzi di vendita. Un quadro che per le imprese emiliano romagnole potrebbe complicarsi ulteriormente nei prossimi mesi. A pesare, in particolare, sono le difficoltà nelle catene di fornitura internazionali, la forte inflazione e la politica monetaria restrittiva adottata per contrastarla. A questo si aggiungono gli effetti dell’alluvione, che per Unioncamere "incideranno per una percentuale poco superiore al 0,1% del Pil regionale".

Il comparto più sotto pressione è quello dell’industria del legno e dei mobili (-5% in termini di volumi produttivi, -4,3% in termini di fatturato). Gli unici settori in crescita sono la meccanica (+1,5%) e l’alimentare (+2,5%) che, insieme alla moda, vanno bene anche per quanto riguarda l’export, mentre calano ceramica e metalli. Le imprese emiliano-romagnole si trovano anche ad affrontare una stretta creditizia. Secondo i dati diffusi da Intesa Sanpaolo, nel secondo trimestre del 2023 in regione si è registrata una flessione del 3,2% dei prestiti alle imprese, contro il -5% a livello nazionale.

La fotografia che ne esce, comunque, è quella di "un sistema economico di grande tenuta", rassicura Sassi anche perché l’occupazione cresce dell’1,2% a livello regionale e del 3,7% nell’industria ed è "un dato che ci fa ben sperare anche per prossimi mesi". Parole a cui fa eco Alessandra Florio di Intesa Sanpaolo, per la quale "anche in questo momento di incertezza il tessuto economico regionale si conferma solido e reattivo". Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, il presidente di Unioncamere, Zambianchi, per il quale i prossimi saranno "mesi ricchi di sfide e di scelte da compiere, sulle quali si giocherà la competitività delle imprese e del nostro territorio".