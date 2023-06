L’economia sotto le Due Torri "Rebus sul futuro, pesa l’inflazione"

di Amalia Apicella

"Di frontea noi abbiamo mesi nebulosi". È la fotografia della Camera di commercio. I dati raccolti tra gennaio e marzo 2023 "ci fanno pensare – spiega il presidente, Valerio Veronesi – che ci aspettano momenti più difficili. Siamo preoccupati per il domani. Perché per ora i fatturati tengono ancora, ma per quello che riguarda gli ordinativi, temiamo ci possa essere una flessione negativa". A incidere è soprattutto "l’inflazione, i tassi elevati, un problema serio – sottolinea Veronesi –, perché le imprese smettono di investire e così non sono più competitive".

Rispetto allo stesso periodo del 2022, le imprese manifatturiere hanno diminuito quasi dell’1% i livelli della produzione, il fatturato è rimasto stabile con un +0,3%, ma gli ordini sono calati dell’1,5%. E questo è il dato che più preoccupa Veronesi: "Se parliamo di fatturato parliamo di ieri, se parliamo di produzione ci riferiamo all’oggi, se ci concentriamo sugli ordini guardiamo a domani, quindi i dati buoni devono essere quelli degli ordini. Pensavamo che questa frenata si sarebbe verificata prima, invece ce l’aspettiamo nei prossimi mesi cominciamo a essere un pò preoccupati". Il quadro è simile nel settore metalmeccanico: –1,3% gli ordini complessivi, +0,2% per la produzione e una domanda estera limitata al +1%. A preoccupare sono anche gli inserimenti lavorativi delle aziende: la Camera di commercio registra un –9,5% nel trimestre giugno agosto rispetto al precedente trimestre maggio-luglio (da 27.020 posti a 24.450).

"La ricetta non c’è – prosegue Veronesi –: si chiama solo innovazione e per fare innovazione servono investimenti, denaro e personale specializzato che è introvabile, soprattutto per piccole e medie imprese, e allora le cose cominciano a raffreddarsi". Nel settore del packaging il fatturato è diminuito mediamente di oltre il 5%, contrazione dovuta all’andamento del mercato interno. Per il resto, però, per queste imprese i risultati sono positivi: gli ordini registrano un +1,8%. "Il packaging ha già scontato un piccolo calo e adesso sta ripartendo", sottolinea Veronesi. Bene anche le imprese edilizie, con un aumento del volume d’affari del 3,2%.

A volare sono l’industria alimentare, soprattutto nel mercato estero con fatturato e ordini che sfiorano il +20%, la grande distribuzione è al +8% e, ancora in doppia cifra, il turismo. Nel primo trimestre dell’anno le attività turistiche hanno visto crescere del 14,1% il proprio volume d’affari: +13,3% per le strutture ricettive, +13,4% per la ristorazione e boom del 39% per le agenzie di viaggio.Quest’ultimo è il settore "che tira – secondo il presidente della Camera di commercio di Bologna –. Il turismo è una risorsa, possiamo chiamarla anche ’industria’ ora. Ma da solo – conclude Veronesi – non ci può salvare. Non dobbiamo dimenticare che siamo un territorio di manifattura. E quest’ultima non si deve fermare".