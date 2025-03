’Lectura Mundi’ allarga i confini. Arrivano Scego, Yang Shi e Kincaid

Un incontro di culture che passa attraverso la lettura: dal 12 al 25 marzo torna la seconda edizione di Lectura Mundi, festival letterario organizzato da ScriptaBo. Dopo l’esordio a San Lazzaro, la rassegna arriva in città al Laboratorio San Filippo Neri con cinque incontri e un evento fuori cartellone, mettendo in dialogo scrittori di diverse origini. Tema e titolo della rassegna: Le parole dell’accoglienza. Ad aprire il festival, il 12 marzo, sarà Igiaba Scego, autrice di Cassandra a Mogadiscio, in dialogo con Carlo Lucarelli, presidente di ScriptaBo, sulla guerra in Somalia, e sul confronto con una cultura diversa da quella di origine. Il giorno dopo Shi Yang Shi, scrittore cinese, racconterà la sua esperienza di migrazione dalla Cina degli anni Novanta con Cuore di seta, in un confronto con Franco Grillini. Il 14, Esperance Hakuzwimana presenterà Tra i banchi di scuola con Marcello Fois. Il 15 marzo, Younis Tawfik, iraqeno in Italia da quarant’anni, dialogherà con Giampiero Rigosi, vicepresidente di ScriptaBo, sul suo L’Isis spiegato da mia madre. Il 16 marzo, Nadeesha Uyangoda analizzerà con Silvia Albertazzi, docente emerita dell’Unibo, il tema del razzismo partendo da Corpi che contano. Fuori cartellone, il 25 marzo, un’ospite d’eccezione: la scrittrice statunitense e originaria di Antigua Jamaica Kincaid, tra i nomi ricorrenti per le candidature al Nobel, dialogherà con Lucarelli sulla sua letteratura, con focus su Passeggiata sull’Himalaya. Tutti gli eventi sono alle 20.30 e a ingresso gratuito.

"Il nostro obiettivo è di promuovere i libri cartacei in un’epoca di testi frammentati e digitali, sperando di riavvicinare le nuove generazioni alla lettura profonda" spiega Marco Bettini, consigliere di ScriptaBo. La rassegna infatti, sostenuta da Emilbanca e Fondazione del Monte con il patrocinio di Comune e Regione, include anche un concorso per le scuole superiori, Vince chi legge. Alle classi partecipanti è stato chiesto di realizzare un video ispirato a Cassandra a Mogadiscio e i tre migliori verranno premiati il 12 marzo alle 9.45 al San Filippo Neri, a seguito di una lectio magistralis sul libro. I premi consistono in 3mila euro complessivi in buoni libro, spendibili presso cinque librerie indipendenti bolognesi (Trame, Ubik Irnerio, Sette Volpi, la Confraternita dell’Uva e Baak) e dalla casa editrice Minerva Edizioni. "La rassegna– conclude Rigosi – è un ricordo allo scrittore Stefano Tassinari, che anni fa propose l’idea di base per questo festival".