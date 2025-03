L’edizione del ’Premio Buscaroli’

L’eredità musicale di Piero Buscaroli ha trovato nuova linfa nell’istituzione del premio a lui dedicato, arrivato quest’anno alla seconda edizione. L’Associazione ’Amici di Piero Buscaroli’ e la famiglia Buscaroli informanco che quest’anno il premio ’Piero Buscaroli’ 2024 è stato assegnato a Silvia Paparelli per il suo saggio ’An die ferne Geliebte. Una ricognizione sul Liederkreis op. 98 di Beethoven’.

Il premio, giunto alla sua seconda edizione e dedicato alla memoria di Piero Buscaroli (1930-2016), intende stimolare e sostenere studiosi e ricercatori incoraggiandoli nella redazione di una nuova opera musicologica in lingua italiana ispirata alle principali pubblicazioni dello studioso bolognese che fu anche giornalista, inviato di guerra e scrittore. La commissione, la cui presidenza onoraria è affidata ad Alberto Basso, è composta da Chiara Bertoglio, Sandro Cappelletto, Piero Mioli, Enzo Restagno, Sergio Vartolo; il segretario è Claudio Paradiso.

Il saggio di Silvia Paparelli è risultato vincitore dell’edizione del premio 2024 con la seguente motivazione: "Il saggio di Silvia Paparelli dal titolo ’An die ferne Geliebte. Una ricognizione sul Liederkreis op. 98 di Beethoven’ è apparso alla commissione come un lavoro approfondito, originale, storicamente documentato. All’interno di un percorso che prende in esame numerosi contributi critici, sono state apprezzate in particolare modo le connessioni con l’opera di Piero Buscaroli. Ritenendolo un testo con dignità di pubblicazione che può ampliare la letteratura beethoveniana la Commissione assegna a Silvia Paparelli il Premio Buscaroli 2024".

Il premio prevede la pubblicazione dell’opera presso un editore nazionale e sarà ufficialmente consegnato alla vincitrice durante una cerimonia pubblica organizzata nella prossima primavera a Bologna. Silvia Paparelli è docente di Storia della musica al Conservatorio Briccialdi di Terni, mentre come pianista svolge regolarmente attività concertistica nelle maggiori istituzioni italiane.