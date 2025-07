L’educazione nella prima infanzia. In arrivo 700 ospiti da tutto il mondo

"Ringraziamo di cuore Bologna, la quale si è offerta per ospitare la 77esima conferenza mondiale dell’Omep (Organizzazione mondiale per l’educazione della prescolare), che si terrà dal 14 al 18 luglio. Una città molto attenta a questi temi, non a caso qui nacque il primo nido comunale italiano nel 1969". Così, nella giornata di ieri, si è espresso il presidente di Omep Italia, Matteo Corbucci. L’organizzazione non governativa è la più grande e antica a occuparsi dell’educazione e dei diritti della prima infanzia, ed è attiva dal 1948. Il tema di quest’edizione annuale è ’Arti e Cultura nell’Educazione della Prima Infanzia: gioco, espressione, partecipazione’ e punta a esplorare il ruolo fondamentale della creatività nel processo di formazione dei bambini. All’evento parteciperanno più di 700 persone provenienti da 59 Paesi diversi, con l’obiettivo di creare un enorme laboratorio internazionale sulla cultura dell’infanzia, attraverso presentazioni scientifiche e workshop. Interveranno anche Cristina Chiappa, vicepresidente Omep, e Biagio Graziano (segretario nazionale Omep). Alla presentazione era presente l’assessore Daniele Ara: "Le traiettorie educative del ministro Valditara tendono a mettere gli attori fondamentali ognuno separato all’interno del proprio recinto. Per lui la famiglia educa e la scuola integra, mentre ci sarebbe bisogno di un assetto molto più collaborativo per un’educazione migliore dei nostri bambini".

Pietro Trenti