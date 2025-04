L’effetto dazi secondo Nomisma. De Castro: "Siamo i più colpiti. Ma i nostri prodotti sono unici"

Bologna, 5 aprile 2025 – I dazi di Trump faranno soffrire molto l’Emilia-Romagna. Secondo Paolo De Castro, presidente del Comitato scientifico di Nomisma, infatti, "avendo Motor Valley e Food Valley, più il farmaceutico e il packaging, la nostra regione avrà maggiori ricadute rispetto ad altri territori". Ciò nonostante non sarà la fine del mondo, dice con sicurezza l’esperto. Che in un tweet dà il senso politico di questi dazi: "Trump ripete l’errore di Putin: Mosca voleva fermare la Nato invadendo l’Ucraina, ma ha ottenuto l’effetto opposto con l’ingresso di Finlandia e Svezia. Ora Trump cerca di contenere la Cina, ma scatena una guerra commerciale che ne rafforzerà il ruolo e la centralità".

De Castro, che cosa prevede sul medio e lungo periodo?

"Di fronte a questa guerra commerciale, il mondo si attrezzerà e Trump dovrà negoziare. O gli Usa entro fine anno entreranno in recessione. Intanto il rischio per gli Stati Uniti è che da più parti s’inizino a boicottare i prodotti Usa. I francesi già l’hanno detto che non faranno più investimenti negli Stati Uniti... ".

Si possono rafforzare altri mercati...

"Il mercato agroalimentare italiano esportato negli Usa vale 8 miliardi di euro, non è così facile sostituire il mercato americano. Però abbiamo due cose straordinarie su cui contare: la bontà dei nostri prodotti e 20 milioni di italo americani che a questi prodotti non rinunceranno. Se un americano compra il parmigiano a 35 dollari al chilo, credo lo comprerà anche a 45 dollari. Ci sarà un effetto perdita di milioni di dollari sul nostro mercato, e soffriranno i nostri prodotti, come il vino, ad esempio, ma resisteremo".

Insomma non è facile sostituire i nostri prodotti?

"Pensiamo anche solo alla componentistica: la facciamo noi, gli americani non ce l’hanno. Del resto, la crisi della manifattura Usa è figlia della delocalizzazione delle sue aziende. Pensiamo ai colossi: Nike fa le scarpe in Vietnam, Apple gli iPhone li fa in Cina. Coi dazi Trump alla fine tassa le aziende americane...".

Che effetti ci saranno sull’Emilia-Romagna?

"La nostra regione è quella che più soffrirà per via dei suoi tre motori manifatturieri economici: automotive, agroalimentare, farmaceutico e packaging. Sono 10,5 miliardi di euro di export verso gli Stati Uniti. Non è facile fare stime, ma il danno si misurerà in qualche miliardo".

Bologna esporta verso gli Usa prodotti per 2,6 miliardi. Effetti pesanti in vista anche per il nostro territorio?

"Il danno potrebbe essere del 10-20% di quella cifra, ma servono approfondimenti".

Su quali mercati alternativi le nostre imprese potrebbero puntare?

"Partirei dal Mercosur (cioè i Paesi del Sudamerica) per poi passare all’Asia. Non trascurerei la Cina e il Giappone. Ma anche Australia, Sud Corea e Nuova Zelanda".