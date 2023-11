L’Effetto Gunther di Bob Ferrari

’Effetto Gunther’ è il primo film di Bob Ferrari che viene presentato questa sera alle 20,30 al Chaplin. Il protagonista è Gunther Von Shlack, eccentrico detective in una commedia gialla ambientata a Bologna, di cui lui è produttore, regista, sceneggiatore, montatore e interprete. Al centro del plot due pietre preziose rubate e la polizia che non sa che pesci pigliare. Finché non arriva Gunther con l’aiutante Hans. Un atto d’amore per la commedia degli anni ’70 e ’80 di cui Ferrari ama soprattutto Saxofone di Pozzetto, che "è anche un film-manifesto di Enzo Jannacci, lì c’è tutto il suo mondo comico" dice il comico. Dall’8 novembre sarà in streaming su www.effettogunther.it .