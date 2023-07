Lega: "Ausl nega il rimborso a disabile". Donini: "Faremo chiarezza"

"Eviteremo un avvitamento burocratico pur di riconoscere un diritto". Con questa promessa ieri l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha promesso di correggere il comportamento dell’Ausl di Bologna rispondendo a una interrogazione presentata dai consiglieri regionali della Lega Michele Facci e Valentina Stragliati sul caso di una disabile residente a Sasso Marconi che si era vista negare il rimborso di 36 euro per aver riparato la carrozzina, che le è indispensabile per muoversi, senza aver prodotto un preventivo di spesa.

"La procedura è corretta – ha aggiunto Donini – ma la cosa può essere sanata anche ex post. La signora ha presentato uno scontrino al posto del preventivo di spesa richiesto, ma la burocrazia non può ignorare un diritto, in questo caso al rimborso del lavoro fatto per permettere alla carrozzina di garantire la mobilità alla persona disabile a cui è stata assegnata".

Insomma il rispetto di una procedura non deve impedire l’erogazione di un servizio dovuto o il riconoscimento di un diritto -ha osservato l’assessore Donini- siamo di fronte a un avvitamento burocratico da evitare e contrastare in ogni modo" ha detto l’assessore a fronte della presa di posizione del consigliere Facci che ha voluto chiarire che "non condivido l’atteggiamento dell’Ausl di Bologna che ha negato il rimborso per la riparazione della carrozzina di una disabile, anche se la riparazione è avvenuta all’estero. Me ne sto occupando direttamente e confido di risolvere la vicenda nel migliore dei modi, cioè con il buon senso".

Il caso di questa persona era stato sottoposto anche all’ufficio del Difensore civico che, prendendo le difese della donna, aveva chiesto conto all’Azienda Usl, senza però ottenere risposta.

"Un caso gravissimo di sgarbo istituzionale e arroganza contro la stessa Regione, un caso che andrebbe affrontato mandando a casa questi burocrati" ha scritto in un comunicato il consigliere Facci che si è poi scagliato contro "quei burocrati che con arroganza occupano e svolgono una funzione pubblica che contraddice, nei fatti, i tanti proclami in difesa dei diritti dei più deboli".