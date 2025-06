Lega, banchetti sul Passante: "Si punti su quello interrato"

La Lega apre le consultazioni sul Passante. Il partito del Carroccio, capitanato proprio dal vicepremier e ministro ai Trasporti Matteo Salvini, ha indetto sotto le Due Torri per questa domenica e per la prossima, 15 giugno, i primi banchetti in strada per accendere un faro sulle considerazioni dei bolognesi rispetto al potenziamento del nodo autostradale.

"Saremo in via Andrea Costa 85, dalle 9.30, alle 12.30, pronti a parlare con ogni singolo cittadino, raccogliendo istanze, posizioni, osservazioni – racconta il capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto, insieme con il segretario cittadino Cristiano Di Martino e il deputato Davide Bergamini –. Aspettiamo i bolognesi che vorranno dire la loro. Siamo il partito del territorio, per questo ci teniamo ad aprire in questo modo diretto e per strada le nostre consultazioni. Stiamo anche avviando una serie di incontri con tutte le associazioni di categoria e gli enti rappresentativi. Non mancheranno anche gli approfondimenti tecnici".

Al centro, ovviamente, il discusso progetto del Passante di Mezzo che pare sempre più al palo, mentre tornano alla luce vecchie soluzioni alternative e nuove ipotesi. "L’obiettivo è raccogliere le voci della città e portarle al Ministero – insistono i leghisti –. Siamo convinti che la maggioranza dei bolognesi sia contraria al Passante di Mezzo. Le possibilità alternative sono diverse , tra cui quella proiettata su una Bologna più sostenibile e a misura di persona, che a nostro avviso è l’interramento del Passante: siamo pronti ad ascoltare la città".

Non solo Passante, però, perché da mesi la Lega porta avanti la propria battaglia anche contro la terza linea del tram, la ‘Blu’, su cui il Comune ha appena chiesto un finanziamento al Governo attraverso i bandi ministeriali. Un progetto che, lo stesso Salvini, durante l’ultima visita in città ha definito "pericoloso" perché "rischierebbe di spaccare in due la città.

"Continueremo anche il nostro percorso di opposizione alla linea blu – chiudono dal Carroccio –, che rischia di paralizzare definitivamente Bologna, portando il tram sui viali, via Andrea Costa e via Sabotino".

Francesco Moroni