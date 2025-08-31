Lega e FdI: "Un errore. Attrarrà nuovi pusher"

L’opposizione non risparmia attacchi al sindaco Matteo Lepore, dopo le sue dichiarazioni sullo spaccio di crack e la sicurezza. "Sentire Lepore lamentarsi per non aver avuto abbastanza rinforzi di sicurezza a Bologna è una mistificazione inaccettabile – dice il deputato Davide Bergamini, coordinatore della Lega a Bologna –. In tre anni ha ricevuto tutto il supporto possibile dal ministero dell’Interno, grazie al ministro Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni: uomini, mezzi, risorse. Il sindaco cerca di scaricare su altri le responsabilità del suo fallimento, ma i bolognesi sanno benissimo chi ha lasciato che interi quartieri finissero in mano allo spaccio e alla criminalità e sanno anche chi ha autorizzato la distribuzione gratuita di pipe per fumare crack. Una misura che ha di fatto normalizzato il consumo di droga e attrarrà pusher da ogni dove. È evidente che con questa amministrazione, ogni sforzo del governo rischia di essere vanificato". "Capiamo che il sindaco sia in difficoltà dopo l’idiozia delle pipe per il crack. Ma Lepore, che ha portato avanti in Consiglio la legalizzazione della cannabis e ora regala le pipe per drogarsi, non è credibile quando dice di voler risolvere il problema spaccio in Bolognina", incalza l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna. "Fino ad oggi non ha fatto nulla e le sue azioni, anche in materia di sicurezza, hanno finito per aiutare lo spaccio e far sentire impuniti i criminali", dice ancora Cavedagna. "Sono più di 20 anni – continua – che organizziamo raccolte firme, presidi, facciamo proposte per fermare la droga in Bolognina. Mai una volta siamo stati ascoltati dal Pd e dal sindaco. Se vuole fare qualcosa per combattere lo spaccio, intanto la smetta di portare avanti politiche che lo incentivano, poi venga a vedere com’è messa la Bolognina. C’è una casa Acer, del Comune, occupata in via Carracci, che è uno dei fulcri principali di spaccio e consumo. Invece di sgomberarla, Lepore vorrebbe dargli titolo per rimanere nell’immobile che occupano. Poi, è necessario un presidio fisso della polizia locale, come chiediamo da sempre e tolleranza zero con chi spaccia, installando anche più telecamere per sorvegliare". Ma Lepore "non ha mai ascoltato le nostre proposte e ora crede di poter parlare di soluzioni. È una presa in giro ai tanti abitanti della zona che chiedono da tempo un cambio di passo", conclude Cavedagna. Intanto, Fratelli d’Italia annuncia un esposto anche a Piacenza, dove la distribuzione delle pipette è già in atto,