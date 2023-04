Lega e Fratelli d’Italia all’attacco: "Caos annunciato, colpa del Comune"

"Giovani in preda a droghe e alcool a fiumi, lattine e vetri rotti abbandonati. Uno sciamare di persone riversate per strada in Via Sant’Isaia quasi fosse un parco pubblico e non una strada. Poi l’amministrazione locale ha il coraggio di chiedere extra fondi per questo genere di rassegne e per i danni e disagi provocati alla città? Sarebbe ora di contingentare le manifestazioni ed evitare assembramenti di gente sballata che da un momento all’altro possono degenerare in tragedia". E’ l’attacco del consigliere comunale Giulio Venturi, portavoce della Lega in città, che commenta quanto accaduto durante la festa del 25 aprile ieri al Pratello. "Non sarebbe la prima volta che una folla spaventata si tramuta in calca e alla festa del Pratello sicuramente non vi sono i parametri di sicurezza minimi. Il Comune è complice di questo scempio".

A fargli eco c’è Stefano Cavedagna. "Al Pratello e in tutte le zone limitrofe sta accadendo quello che temevamo, un caos preannunciato – dichiara il capogruppo in Comune di Fd’I –. Nulla è cambiato rispetto al delirio dell’anno scorso. E il colpevole è Lepore, assieme alla sua giunta. Le ordinanze comunali sono state infrante. Bolognesi costretti a rimanere chiusi in casa, segregati, mentre fuori accade di tutto. Vomito, urina e feci per la strada. Poi il Comune fa il fiscale con i barbecue. Tutto questo è indecente. Chi pagherà per tutto questo?".