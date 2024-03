Lega, FdI e FI puntano su Sciarretta: "Le priorità sono viabilità e servizi"

"No alle ideologie. Sì alla buona amministrazione. Specie in fatto di viabilità, servizi e controllo del territorio". Questo il programma di massima con cui Michele Sciarretta a Monte San Pietro inizia la sua corsa a candidato sindaco per la coalizione di centrodestra alle elezioni comunali dell’8 e il 9 giugno prossimi. Impiegato di un’innovativa azienda di trattamento dei metalli di Zola Predosa, 39 anni, celibe, con un passato politico iniziato a 16 anni nelle fila di An (Alleanza nazionale) e alla prima esperienza di candidato sindaco e in Consiglio comunale, Sciarretta oggi milita nella Lega di Salvini.

La sua presentazione ufficiale è avvenuta ieri nella sala multimediale del Centro civico culturale di Calderino, presenti i dirigenti provinciali dei tre partiti che lo sostengono: Matteo Di Benedetto (Lega), Domenico Nobile (Fratelli D’Italia) e Morris Battistini (Forza Italia).

"Il territorio di Monte San Pietro è molto vasto – ci ha tenuto a sottolineare Michele Sciarretta – e le sue strade, le piste ciclabili, i sentieri per i camminatori hanno un continuo bisogno di manutenzioni. Un settore delicato che ha bisogno di programmi di lungo respiro. Purtroppo, l’amministrazione comunale uscente spesso è stata lenta, se non addirittura assente".

Il centrodestra di Sciarretta punta all’ammodernamento delle strutture sportive.

"Non abbiamo nemmeno una piscina", rivela il candidato sindaco. E vuole più sicurezza per le famiglie.

"Tanti i segnali di allarme – denuncia Sciarretta – che ci devono far riflettere sulla riorganizzazione dei servizi delle forze dell’ordine. Sul nostro vasto territorio operano i carabinieri di Zola Predosa e si impegnano al meglio delle loro forze. Proporrò che ci sia un distaccamento dei carabinieri sul territorio di Monte San Pietro. Insieme, alla diffusione della cultura della legalità in tutte le scuole".

Nicodemo Mele