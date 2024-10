Lega, ok a Di Benedetto. M5s, Casadei capolista

Come previsto, sia il consigliere regionale Daniele Marchetti, sia il consigliere comunale Matteo Di Benedetto correranno nella lista della Lega alle Regionali di novembre. Naturalmente, per Marchetti siamo alla seconda tornata, perché il consigliere imolese ha già trascorso in viale Aldo Moro i cinque anni del Bonaccini bis. Primo tentativo, invece, per il capogruppo a Palazzo d’Accursio Matteo Di Benedetto, che ieri ha pubblicamente informato dell’avvenuta accettazione della proposta di candidatura. "Intendo continuare il mio impegno politico con responsabilità, mettendo anche in Regione l’impegno e la dedizione messi in questi anni al servizio della comunità – ha scritto Di Benedetto –. C’è tanto da fare per mettere in sicurezza il nostro territorio, come purtroppo hanno dimostrato i fatti di questi giorni: servono invasi, vasche di laminazione e casse di espansione. Non è pensabile accettare i racconti della sinistra secondo cui le persone dovrebbero lasciare le proprie case". E poi ancora sicurezza, casa, sanità, "con Ugolini possiamo fare la differenza per la nostra terra", ha concluso il leghista. Nel centrodestra, come noto, Fratelli d’Italia candiderà tra gli altri i bolognesi Marta Evangelisti e Francesco Sassone, mentre a sinistra Avs dovrebbe puntare sulla consigliera comunale Simona Larghetti (Coalizione civica).

Avvicendamento invece in cima alla lista del Movimento Cinque Stelle, dopo il forfait di Roberto Sconciaforni. La lista bolognese avrà un nome in meno, ma il nuovo capolista designato è Lorenzo Casadei, tecnico informatico, 32 anni. Il coordinatore regionale Gabriele Lanzi: "Sconciaforni ha fatto solo 7-8 mesi nel secondo mandato, spero che per il futuro si possa considerare solo il mandato pieno. E’ una persona squisita, ci darà sicuramente una mano".

pa. ros.